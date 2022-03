Spierballentaal van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra: “We moeten in staat zijn dit continent te verdedigen!”

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) noemt het “essentieel dat de Europese Unie geopolitiek volwassen wordt”. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft volgens Hoekstra Europa wakkergeschud “uit een strategische winterslaap”. Hoekstra roept zijn Europese bondgenoten dan ook op om nog eenduidiger samen te werken omdat “we moeten in staat zijn dit continent te verdedigen”.

In een interview met Nu.nl bespreekt Hoekstra dinsdagochtend zijn beleidsplannen voor de komende vier jaar dat hij -als het goed is- aan het roer staat als minister van Buitenlandse Zaken.

Het waarborgen van de veiligheid en vrede is op dit moment zijn eerste, tweede en derde prioriteit. “Er is geen gesprek dat ik voer dat niet begint en eindigt met Oekraïne”, aldus Hoekstra tegenover Nu.nl. Momenteel is Hoekstra nog druk bezig om het buitenlandbeleid van het kabinet Rutte IV helemaal vorm te geven. De Kamerbrief was drie weken geleden weliswaar al af, maar moest herschreven worden. En terwijl Rusland Oekraïne binnenviel, kon Hoekstra weer terug naar de tekentafel.

´Wakker worden uit strategische winterslaap´

Hoekstra: “De naoorlogse wereldorde wordt al langer van verschillende kanten uitgedaagd. Maar als er ooit een moment was om wakker te worden uit onze strategische winterslaap en de wereld te zien voor wat-ie daadwerkelijk is of wat-ie is geworden, dan is dat nu wel.”

“Terugkijkend kan je zeker kritisch zijn over het feit dat we veel te weinig werk hebben gemaakt van onze energieonafhankelijkheid. En als je nu terugkijkt, doet de internationale reactie in 2014 ten aanzien van de bezetting van de Krim en het oosten van Oekraïne buitengewoon lauw aan.”

Volgens Hoekstra is het zaak dat “we maximaal met elkaar moeten inzetten op de veiligheid en de stabiliteit. De situatie nu laat nog maar eens extra zien wat er nodig is. Dat de EU geopolitiek volwassen wordt.” Als het aan Hoekstra ligt wordt Nederland snel energieonafhankelijk van landen als Rusland. Ook op het gebied van strategische onafhankelijkheid valt er voor Nederland nog heel wat te winnen, aldus Hoekstra. “Dan kan je denken aan grondstoffen, productieprocessen, chips enzovoort.”

Europees Leger

De woorden ´Europees Leger´ wil Hoekstra nog niet te stellig uitspreken, maar wel zegt hij: “We moeten ernaartoe dat we op andere manieren besluiten nemen zodat de EU slagvaardiger wordt. Nederland zou, net als Duitsland, graag toe willen naar het vaker nemen van besluiten met gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit.”

Hoekstra spreekt de hoop uit dat Europa nog “effectiever en nauwer” zal samenwerken met de NAVO. Uiteindelijk zouden we dan volgens de minister van Buitenlandse Zaken daadwerkelijk in staat zijn om het Europese continent te verdedigen tegen agressors. Maandag gooide Hoekstra nog olie op het vuur door te stellen dat Nederland een voorstander is van een NAVO-lidmaatschap voor Finland, een strategisch gelegen land ingeklemd tussen Rusland en de Europese Unie.