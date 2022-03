Minister Hoekstra gooit olie op het vuur: Nederland vindt NAVO-lidmaatschap Finland prima

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat Nederland het prima zou vinden als Finland zich aan zou sluiten bij de NAVO. Hartstikke leuk voor de Finnen, maar bijzonder onverstandig om nu een land aangrenzend aan Rusland praktisch uit te nodigen voor een lidmaatschap!

Één van de redenen voor Rusland om Oekraïne binnen te vallen is vanwege het associatieverdrag met de Europese Unie en het vooruitzicht dat het land zich aan zou gaan sluiten bij de NAVO. Het is volkomen logisch dat landen die aan Rusland grenzen zich zorgen maken en ook willen toetreden tot de NAVO en/of de EU. Dat betekent echter niet dat het verstandig is voor Nederland om dat sentiment op dit moment verder aan te wakkeren, zoals De Telegraaf meldt.

De Russische president Vladimir Poetin zal waarschijnlijk niet zo gek zijn om een NAVO-land binnen te vallen. Als we zien hoe de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne verloopt, dan zou het snel klaar zijn met Rusland. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen en door NAVO-aanvragen hartelijk te ontvangen en actief te steunen, vat Rusland dat op als een benauwende ontwikkeling.

Minister Hoekstra had beter een signaal kunnen geven over dat hij de zorgen van Finland begrijpt, maar dat het op dit moment behoorlijk dom is om serieus iets met zo’n aanvraag te doen. Het is beter om eerst de situatie in Oekraïne beslecht te zien worden en weer om tafel te kunnen met Rusland, voordat de NAVO de deuren opent voor zo’n beetje ieder soeverein land rondom Rusland dat een aanvraag doet.

Vanuit de NAVO wil men de Russen waarschijnlijk niet het signaal geven dat ze makkelijk zwichten voor hun belangen. Hoekstra volgt die lijn ook. Het probleem is alleen dat áls de Russen zich door dit soort aanvragen nog verder in het nauw gedreven voelen, dat ze zullen reageren. En de klappen van die reactie vallen niet in Nederland. Gezien de onvoorspelbaarheid van de Russen is het maar de vraag of de ‘open policy-praktijk’ van de NAVO het waard is.