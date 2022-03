Staatssecretaris heeft Kamer verkeerd geïnformeerd: toch geen onkostenvergoeding voor in huis nemen Oekraïners

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) heeft vandaag ten onrechte gezegd dat Nederlanders een onkostenvergoeding kunnen krijgen voor het in huis nemen van Oekraïners. Deze ‘spraakverwarring’, zoals zijn woordvoerder het noemt, legt direct de Nederlandse (bestuurs-)cultuur bloot.

Nu Nederland te maken krijgt met vluchtelingen die daadwerkelijk uit ‘de regio’ komen, zouden liefdadigheid en behulpzaamheid de uitgangspunten moeten zijn. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als er niet ook direct over praktische (lees: financiële) zaken zou worden gebakkeleid. Want levert het in huis nemen van een paar Oekraïense vluchtelingen nog wat op of niet? En weet je wel wat het kost om een paar extra monden te moeten voeden! De verwarming stook je toch ook voor hen? En de koffie is ook niet gratis! Het ongemak van liefdadigheid moet direct goed gecompenseerd worden, anders laat maar…

Even leek het erop dat Nederlanders een onkostenvergoeding voor Oekraïners zouden krijgen, maar helaas. Of nou ja, dat is óók niet helemaal waar want staatssecretaris Van der Burg komt met zo’n beetje de meest Nederlandse oplossing ooit: leefgeld voor Oekraïners. Hartstikke mooi voor de Nederlander die zijn huis ter beschikking stelt, want: “Dat leefgeld kunnen zij ook gebruiken om een vergoeding aan hun gastgezin te geven”, aldus Van der Burg in De Telegraaf.

Tussen het regelen van opvangplekken en discussies over het confisqueren van gebouwen voor Oekraïense vluchtelingen, weet Van der Burg het ook nog te presteren om de Nederlandse burger gerust te stellen met een mogelijke compensatie voor liefdadigheid. Is dat even fijn zeg!

En als dit het niveau is hoeven we straks ook niet raar op te kijken als er verhalen naar buiten komen over Oekraïense vluchtelingen die een flink deel van hun leefgeld bij het gastgezin in moeten leveren. Zo zijn we dan waarschijnlijk ook wel weer. Met zo’n houding vluchten de Oekraïners waarschijnlijk zo weer naar Polen.