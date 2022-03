VVD in verkiezingstijd keert zich tegen asielzoekers: ‘Tijd dat zij plaatsmaken voor échte vluchtelingen’

Rond verkiezingstijd bezigt de VVD ineens harde taal over asielzoekers, om vervolgens na de verkiezingen weer geen ene moer aan het asielbeleid te veranderen. Dit keer is het dan ook niet anders. Nu is het volgens de VVD nóg belangrijker om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te krijgen naar hun eigen land, zodat ze niet langer bedden bezet houden voor échte vluchtelingen uit Oekraïne.

Nou jongens, stem allemaal op de VVD als je tegen ‘veiligelandiërs’ bent en Oekraïense vluchtelingen wil helpen. U weet wel, die partij die al zeker tien jaar roept dat gelukszoekers terug moeten naar hun eigen land, terwijl ze het asielbeleid al die tijd gewoon onveranderd hebben gelaten. Een VVD-kabinet met een VVD-staatssecretaris op Asiel heeft daar in tien jaar tijd totaal geen verandering in gebracht (zakelijke belangen wegens immers zwaarder), maar dít keer zal het echt allemaal anders gaan hoor, beloofd!

Het is nu nóg belangrijker dat uitgeprocedeerde vreemdelingen terugkeren naar hun veilige land van herkomst. Elk bed dat zij bezet houden is een bed waar geen echte vluchteling uit Oekraïne kan slapen. Tweede Kamerlid @rubenbrekelmans in EW Magazine.👇https://t.co/vSKsyP7gNv — VVD (@VVD) March 7, 2022

De VVD doet voor het gemak ook even alsof reguliere asielzoekers bedden bezet houden voor ‘echte vluchtelingen’, terwijl Oekraïners buiten de azc’s om kunnen worden opgevangen (én gewoon direct aan het werk kunnen!). Maar feiten doen er allemaal niet toe tijdens verkiezingstijd en dus pleit de VVD nu voor een heus ‘terugkeeroffensief’. Want alle uitgeprocedeerde asielzoekers die eerder écht niet terug konden, omdat het land van herkomst geen afspraken met Nederland had over hun terugkeer, kunnen dat nu schijnbaar ineens wel!

“Intensiveer de contacten met herkomstlanden om terugkeerdocumenten te regelen. Werk samen met Europese partners om druk op deze landen uit te oefenen. Zet uitgeprocedeerden met de juiste documenten versneld uit. Neem een verplichte coronatest af als vreemdelingen hiermee hun vertrek frustreren. Scherp de meldplicht aan en maak maximaal gebruik van de mogelijkheid tot vreemdelingendetentie”, aldus VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans in Elsevier Weekblad.

Het is toch werkelijk schandalig dat deze partij zó doorzichtig te werk gaat om maar stemmen te kunnen ronselen. De partij bij uitstek die er alles aan had kunnen doen om dit te voorkomen. Volstrekt belachelijk en minachting van hun eigen electoraat.