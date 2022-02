Asieldrama dendert voort! Van der Burg: ‘Aanhoudend capaciteitsprobleem, dit jaar zeker 42.000 opvangplekken nodig’

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie, VVD) meldt dat de asielopvang de komende maanden door capaciteitsproblemen onder druk zal blijven staan. Volgens de staatssecretaris zijn er dit jaar maar liefst 42.000 opvangplekken nodig, zo’n 10.000 meer dan vorig jaar. Ook wil hij kijken of er nog een tweede aanmeldcentrum zoals Ter Apel kan worden geopend, mogelijk in de gemeente Westerwolde.

De asielopvang blijft één groot drama. Alles zit nu al rammetje vol en Van der Burg geeft doodleuk aan dat het nóg voller zal gaan worden in Nederland. Inmiddels weet iedere gemeente dat de opvang van asielzoekers uiteindelijk problemen op gaat leveren. De asielzoekers die geen kans maken op een verblijfstatus zijn dan de grootste zorg. Maar asielzoekers die wél kans maken op verblijf lopen uiteindelijk ook risico om voor problemen te gaan zorgen. Er is namelijk geen plek voor ze, waardoor ook zij in een uitzichtloze situatie terechtkomen.

Van der Burg probeert nog een positieve spin aan zijn verhaal te geven door te zeggen dat het kabinet niet voornemens is om in de toekomst nogmaals de term ‘aanwijzing’ te gebruiken zoals zijn voorganger Ankie Broekers-Knol deed, meldt De Telegraaf. Toen werden gemeenten beetgenomen doordat de indruk werd gewekt dat zij werden verplicht om asielzoekers op te vangen. Daar was helemaal geen juridische basis voor.

De vraag is dan hoe Van der Burg dit probleem in hemelsnaam aan wil gaan pakken. Gemeentebesturen zouden wel gek zijn om nu nog opvangplekken te realiseren voor asielzoekers, voor zover ze dat überhaupt nog kunnen. Partijen zouden er keihard op worden afgerekend tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En als ze het na de verkiezingen proberen dan is het vragen om electorale afstraffing.

De enige oplossing is een nagenoeg volledige asielstop en eindelijk eens zorgen voor de terugkeer van asielzoekers die hier niet mogen blijven. Zeg maar wat de VVD rond verkiezingstijd altijd tijdens hun campagnes propageert. Dat zet heel wat meer zoden aan de dijk dan nóg eens 42.000 opvangplekken realiseren en de massa-migratie actief te blijven faciliteren.