Van der Burg bluft zich door asielcrisis heen: ‘Als Oekraïners huisvesting vragen, zullen wij hen opvangen’

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) stelde na afloop van de ministerraad dat Oekraïners zullen worden opgevangen als zij om huisvesting vragen. Een plan is er niet. En aangezien er een enorm tekort aan opvangplekken is, komt dat plan er ook niet zomaar.

Het lijkt er sterk op dat Van der Burg hoopt op grote solidariteit vanuit individuele Nederlanders en gemeenteraden. En ergens is dat idee zo gek nog niet, aangezien ‘opvang in de regio’ in dit geval betekent dat oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in Europa zullen moeten worden opgevangen.

Mocht het echt zover komen dat er een nieuwe vluchtelingenstroom richting Nederland ontstaat, dan laait hier vroeg of laat een discussie op, met name als er inderdaad sprake gaat zijn van ‘grote solidariteit’ met Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Het zou namelijk een beetje gek zijn als gemeentes voor die groep mensen wél ineens allerlei opvangplekken weet te realiseren. Je voelt de eerste beschuldigingen van discriminatie al bijna op komen borrelen!

Misschien is dat ook wel de reden dat Van der Burg stelt dat Oekraïners niet de asielprocedure hoeven te volgen “omdat het geen asielzoekers hoeven te zijn”, zoals hij stelt in het AD. In de praktijk krijgen ze dan echter wel een nagenoeg gelijke behandeling als (uitgeprocedeerde) asielzoekers, zo lijkt het.

Van der Burg probeert vooral met een moralistische toon te kunnen scoren, want zoals de rest van het kabinet ook alles aanvliegt: er is geen plan. De staatssecretaris roept nu al eigenlijk iedereen op om eventueel Oekraïners op te vangen, terwijl ze momenteel in landen als Hongarije, Slowakije en Polen worden verwelkomd.

Maar goed, wat als Rusland de oorlog wint en Oekraïne inlijft als onderdeel van de Russische Federatie? Oekraïners gaan dan echt niet zomaar terug naar hun eigen land. Nederland zou dan voor een nóg grotere opgave staan qua asiel- en migratiebeleid dan het nu al doet. En de spoeling ís al flinterdun.