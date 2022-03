Asielpartij VVD ´draaikont er op los´ en roept in verkiezingstijd: “Vreemdelingen zonder recht op asiel moeten snel terugkeren”

Vlak voor de Gemeenteraadsverkiezingen lijkt de VVD ´opeens´ van koers veranderd. Vreemdelingen zonder recht op asiel moeten snel weer terugkeren naar hun thuisland, aldus de partij van Mark Rutte. Het is pure politieke poppenkast van een partij in verkiezingstijd die in het recente verleden record na record verbrak met het binnenlaten van ´vluchtelingen´.

VVD-Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans (portefeuille: Buitenlandse Zaken) voelt zich helemaal humaan met de vele Oekraïense vluchtelingen die vanwege de oorlog in hun land richting het westen trekken. Dat lijkt eigenlijk niet meer dan logisch, alleen wil Brekelmans er namens zijn VVD nog wel even haarfijn bij vermelden dat er in Nederland enkel plaats is voor échte vluchtelingen. Tot zover duidelijk.

Maar laat het nu net de partij van Rutte zijn geweest die een record aantal (niet zulke échte) vluchtelingen het land hebben binnengelaten. Economische vluchtelingen grepen de afgelopen jaren de slappe houding van Nederland aan om juist naar ons land te vluchten. En dan niet voor oorlog, maar zoals de term al zegt: Voor ons geweldige economische klimaat.

Niet voor niets was PVV-leider Geert Wilders eind december vorig jaar nog woest op de benoeming van VVD’er Eric van der Burg als staatssecretaris van Asiel en Immigratie.

VVD-er Eric van der Burg de nieuwe staatsecretaris van asiel en immigratie. De man die zei: “HOE MEER ASIELZOEKERS, HOE BETER” (Parool, 30 mei 2017). De VVD is knettergek geworden. Puur verraad. https://t.co/esOqNkCWAt via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 30, 2021

Hardleerse VVD: Vreemdelingen zonder recht moeten snel terugkeren

De VVD blijkt ondanks de waarschuwing van Wilders nogal hardleers. Op zijn Twitter-profiel schrijft Kamerlid Brekelmans namelijk: “Juist nu er een oorlog is in onze regio, moet ieder asielbed beschikbaar zijn voor échte vluchtelingen.” Nogal wiedes, en daar zijn alle politici het ook wel zo´n beetje mee eens. Van Jesse Klaver tot aan Thierry Baudet.

Het ongeloofwaardige en leugenachtige dat Brekelmans vervolgens schrijft is schrijnender: “Vreemdelingen zonder recht op asiel moeten daarom snel terugkeren.”

Juist nu er een oorlog is in onze regio, moet ieder asielbed beschikbaar zijn voor échte vluchtelingen. Vreemdelingen zonder recht op asiel moeten daarom snel terugkeren. Goed dat een verplichte coronatest op aandringen van @pvalstar mogelijk wordt! https://t.co/SrzT7tLPUN — Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) March 2, 2022

Geloof vooral niet dat de VVD nu opeens wakker is geworden en alle economische vluchtelingen in Nederland wil weigeren. Dit is campagnetaal. Stoere, keiharde taal gebaseerd op helemaal niets om de kiezer ´op rechts´ aan het twijfelen te brengen om op de VVD te stemmen tijdens de komende Gemeenteraadsverkiezingen. De vraag is alleen: Wie trapt er nog in de koude kunstjes van Rutte en zijn partij?!