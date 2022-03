Veiligheidsregio’s krijgen het druk: kabinet wil 50.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen

Het kabinet wil dat elk van de 25 veiligheidsregio’s 2.000 opvangplekken regelt voor Oekraïense vluchtelingen. De helft, 25.000 plekken in totaal, moet op korte termijn beschikbaar zijn. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid na overleg met het Veiligheidsberaad.

Door de oorlog in Oekraïne komt er een enorme vluchtelingenstroom op ons af. In tegenstelling tot eerdere vluchtelingenstromen geldt Europa dit keer daadwerkelijk als kandidaat voor ‘opvang in de regio’. En dus is er werk aan de winkel! Iedere veiligheidsregio moet op korte termijn zo’n 1.000 Oekraïense vluchtelingen op kunnen vangen, al wordt niet heel stevig vastgehouden aan die aantallen.

Het voordeel is dat het COA, die de opvang van asielzoekers normaliter regelt, hier niet of nauwelijks bij betrokken is. Gemeenten hebben veel meer vrijheid om zelf opvangplekken te regelen, waardoor er waarschijnlijk geen ‘Ter Apel’s’ zullen ontstaan. Hotels, sporthallen of andere faciliteiten kunnen voor deze noodsituatie veel makkelijker worden aangewend.

Momenteel maken de Veiligheidsregio’s en de gemeenten een inventarisatie van mogelijke opvangplekken Oekraïense vluchtelingen, meldt De Telegraaf. Maar ja, niemand weet hoe lang deze oorlog gaat duren en of het misschien zelfs nog verder gaat escaleren. Voor de korte termijn kunnen Oekraïners dus wel worden opgevangen, maar wat als het echt heel lang gaat duren?

Het voordeel is dat Oekraïense vluchtelingen hier wel snel aan het werk kunnen, dus de kosten zouden flink lager uit kunnen vallen dan bij andere asielzoekers het geval is. Ook is de bereidheid van de Nederlandse burger om deze mensen te helpen waarschijnlijk veel groter, afgaande op berichten van de laatste week.

Als de veiligheidsregio’s en gemeenten dit allemaal goed op touw weten te zetten, dan krijgen we misschien wel een opvangsituatie zoals die eigenlijk bedoeld is: Vluchtelingen die hartelijk worden ontvangen en blij zijn dat ze ergens terecht kunnen. En tegelijkertijd de mogelijkheden hebben om zelfstandig (financieel) weer op te krabbelen. Laten we hopen dat het zo’n vorm aanneemt!