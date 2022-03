Ukraine On Fire – Oliver Stones documentaire verwijderd van YouTube

De documentaire die Hollywood-regisseur Oliver Stone samen met lokale film-grootheden (Igor Lopatonok) jaren geleden maakte over de situatie in het oosten van Oekraïne is gisteren verwijderd door YouTube. Al die jaren stond de documentaire online, maar opeens vindt YouTube dat er “afgrijselijke” beelden te zien zijn. Het is natuurlijk niet meer dan een excuus om een documentaire te bannen die simpelweg de andere kant van het verhaal laat zien. De niet-Oekraïense kant.

YouTube heeft de documentaire Ukraine On Fire van regisseur Oliver Stone verwijderd. De officiële reden is dat er lugubere beelden te zien zijn. Maar dat is gek. Want tot gisteren had niemand daar een probleem mee. Maar opeens was het raak. De documentaire werd gewoon geschrapt.

#YouTube #BigTech deleted #UkraineOnFire film from our production official channel, I'm asking everyone who like our film to download it from our Vimeo here and post it everywhere. As a copyright holder we giving to you – The People that rightshttps://t.co/k5fDPb5VPO pic.twitter.com/cMv2lrRV9A — Igor Lopatonok (@lopatonok) March 9, 2022

De ware reden dat de documentaire eraf gegooid is, is natuurlijk dat de filmmakers ook het verhaal tonen van Russische zijde. Of beter gezegd, van de zijde die niet blij was met de zogenaamde Maidan-revolutie, en die het één en ander te zeggen heeft over hoe Kiev is omgegaan met Luhansk en Donetsk.

Rumble

Nadat YouTube de documentaire verwijderde liet video-alternatief Rumble weten dat het dit soort censuur niet accepteert. Daarom heeft Rumble de documentaire zelf online gezet, op de eigen servers.

BREAKING NEWS: YouTube removed @TheOliverStone's documentary, "Ukraine on Fire." We believe the public should decide what it sees, not Google execs. We're proud to announce the producers uploaded the film to Rumble, enabling anyone who wishes to view ithttps://t.co/aIqBs2zH4m — Rumble (@rumblevideo) March 9, 2022

Rumble heeft natuurlijk gelijk. De manier waarop YouTube en andere Big Tech bedrijven dit doen is ronduit schandalig.