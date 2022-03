‘Verhoog de reiskostenvergoeding nú van 19 cent naar 38 cent! In 2024 heeft het geen zin’

Voor veel werknemers wordt het onderhand bijkans onmogelijk om de tank vol te gooien alvorens naar het werk te gaan. Want de officiële vergoeding mag maar 19 cent zijn. Dit terwijl het minimaal 38 cent zou moeten zijn als je de reiskosten daadwerkelijk wilt vergoeden.

Er is in Nederland steeds meer onrust over de hoogte – of eigenlijk het gebrek daaraan – van de reiskostenvergoeding. Dat is niet zo gek. De afgelopen tijd zijn de benzineprijzen immers razendsnel gestegen. Het gevolg? Veel werknemers ontdekken dat ze eigenlijk helemaal niet naar hun werk kúnnen reizen omdat ze twee keer zoveel moeten betalen dan ze vergoed krijgen.

Daarnaast zijn er ook allerlei nieuwe sollicitanten – mensen die een baan willen hebben – die op het laatste moment toch maar afzeggen omdat ze zich realiseren dat ze door die torenhoge kosten financieel niet de sprong maken waar ze op hoopten.

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) zegt in de media dat de vergoeding echt véél te laag is. “Eigenlijk zou je nu, met de huidige prijzen, een vergoeding van 0,38 cent nodig hebben om de boel te compenseren.” Die 19 cent is dus een lachtertje.

PvdA’er Henk Nijboer: de reisvergoeding moet nú omhoog

Henk Nijboer van de PvdA wil dat hier snel iets aan gedaan wordt. “Je betaalt je nu echt helemaal blauw aan de pomp, dus moet de vergoeding nu worden verhoogd en niet pas in 2024,” zegt hij. Dat jaartal is serieus een ding. Het is namelijk wettelijk vastgelegd dat de reiskostenvergoeding belastingvrij is. Als je als werknemer meer dan 19 cent per kilometer krijgt wordt het gezien als “loon,” en dan wordt het dus ook navenant belast. In het regeerakkoord staat weliswaar dat de vergoeding omhoog moet, maar dat gaat dan pas in per 2024.

Lachwekkend.

“Ik hoop dat ze snel gaan handelen,” zegt Nijboer dan ook, “maar dit kabinet draalt enorm. Het is nog niet duidelijk wat mensen gecompenseerd gaan krijgen voor hun energierekening, terwijl veel mensen het einde van de maand financieel niet gaan halen.”

“Ik vrees dat het kabinet weer te langzaam gaat handelen. Het zou binnen een week geregeld kunnen zijn,” aldus Nijboer.