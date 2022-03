Voorlopige exitpoll verkiezingen: Het Fortuynisme zit weer in de lift, FVD legt goede fundering voor lokaal bestuur

Bijna twintig jaar na de moord op Pim Fortuyn lijkt het Fortuynisme groter dan ooit. In steden als Rotterdam en Breda zat een stem op het Fortuynistische gedachtegoed in de lift. Ook Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet, mag zich waarschijnlijk meerdere raadszetels rijk gaan rekenen. Het zijn slechts exitpolls met een marge van 1 tot 2 zetels, maar het vooruitzicht ziet er in diverse gemeentes gunstig uit voor de Fortuynisten en Baudisten.

Rotterdam

Leefbaar Rotterdam (LR) blijft zoals verwacht de grootste partij van Rotterdam. Het was wel even spannend met welke marge de exitpolls zouden sluiten ten gunste van LR. De partij behoudt 11 zetels in de Havenstad.

D66 en GroenLinks worden na Leefbaar de grootste partijen. Beide partijen lijken vijf zetels te behalen. Dat aantal is evenveel als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam.

Rotterdam kent wel een opvallende ontwikkeling qua electoraat. De Eurofiele partij Volt komt ondanks geruzie binnen met 3 zetels. BIJ1 behaalt er 2, maar ook Forum voor Democratie pakt een zetel in de raad.

Breda

In Breda blijft de VVD de grootste partij. Desondanks boekt de partij van Mark Rutte licht verlies en gaat volgens de prognose van 11 naar 10 zetels. D66 blijft in de Brabantse stad staan op 6 zetels. Daarachter volgen D66, dat 6 zetels behoudt. GroenLinks volgt met 5 zetels en de PvdA zet de landelijke trend voort door van 4 naar 5 zetels te stijgen.

Opvallende opkomers in Breda zijn de Lijst Pim Fortuyn met 2 stabiele zetels en Forum voor Democratie met 1 zetel.

Amsterdam

In Amsterdam deed Forum voor Democratie het minder goed. Volgens de exitpoll behaalt de partij nu 1 zetel. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 waren dat er nog drie. Het lijkt er op dat de gematigde Amsterdamse kiezer is overgestapt naar JA21. Die partij haalde 2 zetels, precies het aantal dat FVD nu zou moeten inleveren.

Het geplaagde Volt zou volgens de exitpolls wel met 2 zetels in de raad komen. Dat heeft waarschijnlijk voornamelijk te maken met het aantal internationale (Europese) studenten die op die partij hebben gestemd in onze hoofdstad. De PvdA is in onze hoofdstad bezig met een ware opmars en mag zich vermoedelijk rijk rekenen als de grootste partij van de stad.

De opkomst ligt volgens de exitpoll met 44,8 procent wel flink lager dan in 2018. Toen was de opkomst nog zo´n 52,2 procent in de stad van Femke Halsema.