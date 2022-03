Walgelijk! Fascistisch extreemlinks vernielt verkiezingsposters van FVD: ‘Baudet gezicht bewerkt en bekrast’

Het is weer eens zover. Er komen verkiezingen aan. Iedereen weet wat dat betekent: FVD-posters worden beklad, kapot gesneden, en anderszins vernield. Want in de oorlog tegen wat zij niet vinden Deugen gaat extreemlinks steeds weer héél ver.

Veel verkiezingsposters van Forum voor Democratie zijn beklad of vernield in de gemeente Vlissingen. Met name het gezicht van Thierry Baudet moest het ontgelden. Dat is overal beklad, vernield en anderszins toegetakeld. Er zijn daarbij ander meer viltstiften, tape en spuitbussen gebruikt.

Deze woensdag was Baudet zelf in Vlissingen. Hij legde toen ook uit waarom zijn foto op veel FVD-posters staat. “Mijn geest is aanwezig in alle gemeenten.” aldus de FVD-leider.

Blijkbaar werd hem dat niet in dank afgenomen door extreemlinks. Erg werd door die cryptofascisten meteen in actie gekomen. Hop, alle verkiezingsposters even beschadigen. Want Baudet en FVD ‘Deugen’ niet. Dat bepalen zíj́, de professionele Deugers van Nederland.

Het rare is dat je, als je links moet geloven, juist zou denken dat dit soort acties typisch zijn voor rechts Nederland. Niets is minder waar. Al dit intolerant, asociaal en antidemocratisch gedrag komt uit linkse hoek. Iedere. Keer. Weer.

Maar ja, zeg daar maar iets van. Als je dat doet ben je meteen een radicaal-rechtse nationalist. Toch, linkse gekken van GroenLinks?