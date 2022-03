Wilders veegt de vloer aan exorbitante Rutte en EU-vrienden: “Kaviaar, gebakken fazant”

Geert Wilders is geschokt dat Mark Rutte en zijn EU-vrienden op de meest luxueuze manier leven. Terwijl wij gewone burgers te horen krijgen dat we maar op een houtje moeten bijten.

We horen de laatste tijd steeds dat we het “samen” moeten doen. Eerst corona en de lockdown, en nu doorzetten terwijl de gasprijzen en de inflatie gierend uit de hand lopen. Iedereen heeft het moeilijk. We moeten het als een soort van team maar doorstaan. Er zit niets anders op.

Dat soort uitspraken worden steevast gedaan door types als Mark Rutte: professionele politici die al jaren niet meer weten wat het is om op een normale manier te leven.

Geert Wilders heeft nu furieus gereageerd op een foto van diezelfde Rutte met zijn EU-vrienden. Terwijl wij te horen krijgen dat we de hoge benzineprijzen en gasprijzen maar even moeten accepteren en ons leven er op moeten aanpassen, leven zij namelijk in grootse weelde.

“Kijk Rutte zitten met zijn vriendjes van de EU. Kaviaar, gebakken fazant, kristallen kroonluchters en goud aan het plafond,” schrijft Wilders bij een ronduit schokkende foto van Rutte en de EU-top. “En de Nederlander krijgt een aalmoes, een fooi.”

Dit soort foto’s zijn tegenwoordig natuurlijk ronduit schokkend. De Nederlandse burger gaat er hard op achteruit en heeft letterlijk de grootste moeite om rond te komen. Politici in Europe doen net alsof ze dit lijden begrijpen. Alsof zij het óók voelen.

Niets is minder waar. Deze mensen leven in de grootst mogelijke weelde. Zij zijn de nieuwe prinsessen en prinsessen; de nieuwe Koning Louis en Koningin Antoinette.

Heel goed dat Wilders Rutte ontmaskert. En de rest van die zieke EU-kliek dus ook.