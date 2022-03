Wilders veegt de vloer aan met kabinet vanwege hogere zorgkosten: “De vijand van het volk!”

Geert Wilders komt tot de conclusie dat het kabinet de “vijand van het volk” is. Dit omdat álle leefkosten helemaal de pan uit stijgen.

Vandaag werd bekend dat de zorgverzekering volgend jaar flink extra gaat kosten. In 2023 komt de verzekering neer op ruim 140 euro per maand. Dit is een stijging van ongeveer 15 euro… en dus van meer dan tien procent. Zo. Dat is nog eens inflatie.

Geert Wilders: het kabinet is de vijand van het volk

PVV-leider Geert Wilders is woest door dit nieuws. Want het staat natuurlijk niet op zich. Nee, álles wordt duurder. Het hele leven. Dit komt door “inflatie” maar ook nog eens doordat het wankabinet Rutte IV bewust nieuwe belastingen invoert dan wel verhoogt. Het gebeurt allemaal opzettelijk.

“Vleestaks, vliegtaks, torenhoge inflatie, onbetaalbare energierekening en nu ook nog een forse stijging zorgpremie,” aldus Wilders op Twitter. “Een kabinet dat dat niet compenseert maar wel miljarden uitgeeft aan stikstof, Afrika en vluchtelingen, is een vijand van het volk.”

Het kabinet heeft nog niet gereageerd op deze uitspraak. Maar Rutte IV kennende zullen ze dit weer stellig “veroordelen” en roepen dat het allemaal zo niet kan; dat het verschrikkelijk is en dat de PVV natuurlijk voor de rest van de Eeuwigheid uitgesloten moet worden van regeringsdeelname. Want deze types mogen de burger álles aandoen, maar als je iets onvriendelijks over ze zegt is het land te klein.