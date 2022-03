Zuid-Afrikaanse president geeft NAVO de schuld van oorlog in Oekraïne: “Had voorkomen kunnen worden”

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zegt dat de NAVO Rusland willens en wetens geprovoceerd heeft zodat zij de oorlog tegen Oekraïne begon. Sprekende in het parlement zei Ramaphosa dat de oorlog voorkomen had kunnen worden als de NAVO niet zo achterlijk was geweest om continu naar het oosten uit te breiden.

“De oorlog had voorkomen kunnen worden als de NAVO had geluisterd naar waarschuwingen van zijn eigen leiders door de jaren heen. Die zeiden toen al dat expansie naar het oosten zou leiden tot meer, niet minder instabiliteit in de regio,” aldus Ramaphosa.

Natuurlijk, ging hij verder, keert Zuid-Afrika “het gebruik van geweld” niet goed. Maar hij is, zei hij, ook niet van plan om Rusland te veroordelen.

“Er zijn mensen die erop staan dat wij Rusland op vijandelijke wijze bejegenen. De aanpak war wij voor kiezen is daarentegen dat we de nadruk leggen op dialoog. Gillen en schreeuwen gaat dit conflict niet beëindigen,” aldus Ramaphosa.

Vervolgens zei hij dat zijn land geen partij kiest omdat hij juist een bemiddelingsrol kan spelen. Dit is dan ook waarom Zuid-Afrika één van de 35 landen was die bij de VN niet voor een resolutie stemde waarin Rusland veroordeeld werd.

Iets meer dan een week geleden liet Ramaphosa al weten dat hij een telefoongesprek had gehad met Poetin. “Ik heb hem verteld wat onze positie is,” schreef Ramaphosa toen op Twitter, “over het conflict en ik heb hem ook verteld dat wij geloven dat het opgelost moet worden via onderhandelingen. Indien nodig met behulp van derden die een mediation-rol kunnen spelen.”

“President Poetin waardeerde ons gebalanceerde perspectief,” ging hij verder. “Wij geloven dat onze positie beide partijen in staat stelt het conflict op vreedzame wijze op te lossen via onderhanderlingen. Vanwege onze relatie met Rusland en als lid van BRICS is Zuid-Afrika gevraagd een bemiddelingsrol te spelen.”