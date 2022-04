Caroline van der Plas: ‘We waren helemaal niet uit op bloed in mondkapjesdebat! We beschermden de democratie’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas vindt het belachelijk dat er net gedaan wordt alsof de oppositie tijdens het debat over de corrupte mondkapjesdeal uit was op bloed. Dat was, zegt ze, helemaal niet het geval. Het ging erom dat de grondwet geschonden is door het kabinet en dat dit niet geaccepteerd kan worden in een goed functionerende democratie. Punt.

Op Twitter legt Van der Plas uit waarom ze de motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge steunde. “Was de Kamer donderdag uit op bloed tijdens het mondkapjesdebat? Wilden we Hugo de Jonge beschadigen?” vraagt ze retorisch. “Hebben we geen waardering voor zijn harde werken? Wantrouwen we snel? Nee.”

“Niemand ontkent dat De Jonge hard heeft gewerkt. Daarvoor wordt hij ook gewaardeerd,” gaat ze verder. “Punt is dat hij de Kamer onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd en artikel 68 van de Grondwet heeft geschonden. In het Parlement is dat een politieke doodzonde.

“Ministers en staatssecretarissen moeten Eerste en Tweede Kamer alles vertellen of schrijven wat Kamer willen weten. Ook al vraagt maar 1 Kamerlid erom. Dit hoeft alleen niet, als het tegen belang van de staat is,” legt ze vervolgens uit. “Artikel 68 is één van de belangrijkste artikelen uit onze Grondwet. Een minister of een staatssecretaris heeft dan ook een groot probleem als hij Kamer niet alles vertelt, of zelfs liegt. Vaak ontslaan Kamerleden de minister of de staatssecretaris, als ze daar achter komen.”

Vertrouwensregel

“De belangrijkste regel van onze democratie is de ‘vertrouwensregel’,” gaat ze daarna verder. “De vertrouwensregel is in de jaren na 1848 ontstaan, na een aantal incidenten, als een regel van ongeschreven staatsrecht. Deze regel staat niet in een wet, maar is toch belangrijk.”

“De vertrouwensregel betekent dat een bewindspersoon werk niet goed kan doen als Tweede Kamer geen vertrouwen in hem/haar heeft,” stelt Van der Plas vervolgens. “Kamer kan dus minister of staatssecretaris ontslaan [een] motie van wantrouwen. Die moet dan wel een meerderheid krijgen. Dat gebeurde 7 april niet.”

“Waarom tekende BoerBurgerBeweging mee met de motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge? Omdat hij in mijn ogen zowel Artikel 68 als de vertrouwensregel schond. Het is bovendien niet de eerste keer dat de Kamer onjuist en onvolledig wordt geïnformeerd door het Kabinet.”

“Dus onze steun voor de motie van wantrouwen heeft niets te maken met bloed ruiken, dat had voor mij te maken met het bewaken van het democratische proces,” gaat ze door. “En dat is de taak van een Tweede Kamer. In mijn ogen is dat in het belang van alle burgers in Nederland.”

“Immers, Hugo de Jonge NIET een motie van wantrouwen geven, is eigenlijk dat je zegt: ‘Wat u heeft gedaan (schenden Grondwet en vertrouwensregel) is niet erg’,” concludeert Van der Plas tenslotte. “Daarmee geef je Kabinet, Kamer en eigenlijk heel NL vrijbrief zich niet aan Grondwet te hoeven houden.”