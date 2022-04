Caroline van der Plas wil onderzoeken of er Nederlanders zijn in Shanghai: ‘Vreselijk, ze worden er uitgehongerd!’

BBB-leider Caroline van der Plas vraagt terecht aandacht voor de verschrikkelijke situatie in Shanghai, waar de Chinese overheid alle burgers letterlijk opsluit en vervolgens uithongert. Van der Plas wil weten of er ook Nederlandse staatsburgers zijn in die stad, en zo ja, wat er gedaan wordt om hen te beschermen. Want Nederland mag natuurlijk niet stil toekijken terwijl onze eigen paspoorthouders letterlijk uitgehongerd worden.

Wat er in Shanghai gebeurt is ronduit onmenselijk. Je ziet nu wat er gebeurt als een inhumane overheid denkt dat er geen grenzen meer zijn aan wat het kan doen: mensen worden opgesloten en mogen zelfs niet eens boodschappen doen, kinderen werden bij hun ouders weggehaald (dat is nu veranderd volgens de autoriteiten), en ja, er gaan zelfs video’s rond van huisdieren van met Covid-besmette individuen die vervolgens open en bloot op straat dood worden geslagen of gewurgd. Inwoners van de miljoenenstad doen luidkeels hun beklag, staan op het balkon, schreeuwen om voedsel en andersoortige hulp… maar ze krijgen alleen maar te horen van de politie dat ze hun bek moeten houden en binnen moeten blijven zitten.

Dat de bevolking dit pikt is natuurlijk totaal belachelijk. Als er ooit reden is voor verzet tegen een dictatoriale overheid, dan is het in dit soort omstandigheden. Geen enkele overheid heeft het recht mensen zo op te sluiten in hun eigen woning, hun huisdieren af te slachten terwijl die helemaal niet ziek zijn, en de mensen zelf letterlijk uit te hongeren. Een staat die zich zo gedraagt heeft geen bestaansrecht meer. Er past dan maar één reactie: met hooivorken en al de straat op en de overheid omver werpen.

Caroline van der Plas: zijn er Nederlanders in Shanghai?

Omdat het wangedrag van de Chinese overheid zo wanstaltig is heeft Amerika besloten “niet-essentieel personeel” van het consulaat (en hun familie) terug te halen uit Shanghai.

Prima, natuurlijk. Dit kan zo niet. Je ziet op Twitter zelfs video’s van mensen die van hun balkon springen omdat ze het niet meer aankunnen.

Maar hoe zit dat met Nederlandse staatsburgers in Shanghai? Zijn die er? En zo ja, wat wordt er voor hen gedaan?

Dat vraag ik me niet alleen af; dat geldt ook voor Caroline van der Plas. De BBB-leider confronteerde minister Ernst Kuipers hier gisteren mee. Die kon daar zelf geen antwoord op geven, maar geeft de vragen door aan de minister van Buitenlandse Zaken, die natuurlijk onmiddellijk gedwongen moet worden antwoord te geven.

Tijdens behandeling Wet Tijdelijke Maatregelen @ministerVWS gevraagd @MinBZ (@WBHoekstra) uit te laten zoeken of er NL staatsburgers in #Shanghai zijn opgesloten. Tevens Kabinetsreactie gevraagd op de verschrikkelijke gebeurtenissen in Shanghai. #coronamaatregelen pic.twitter.com/F2ffOHHA8H — Caroline van der Plas (@lientje1967) April 11, 2022

Die Nederlanders moeten onmiddellijk uit China gehaald worden. En die Chinezen moeten eens leren om voor zichzelf op te komen. Want als je je dit laat aandoen door je overheid ben je geen knip voor de neus waard. Liever strijdend ten onder dan stervend op je knieën én uitgehongerd.