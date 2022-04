China zwicht niet voor jankerig moreel gezever van EU en blijft pro-Russische koers volgen

Het is Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en raadsvoorzitter Charles Michel van de Europese Unie (EU) niet gelukt om tijdens de videoconferentie met Chinese president-voor-het-leven Xi Jinping China van koers te doen laten veranderen. Het land blijft een gematigde pro-Russische koers varen ondanks het moreel verheven gezever van de EU-leiders.

De Europese Unie heeft weer eens laten zien hoe ineffectief en geopolitiek kinderlijk ze eigenlijk zijn. Niemand verwachtte echt wat van de videoconferentie met de Chinese leiders Xi Jinping en premier Li Keqiang, maar dit was toch wel heel erg sneu.

Von der Leyen en Michel gebruikten eigenlijk maar een paar argumenten die echt typerend zijn voor hoe de Europese Unie zijn zin probeert te krijgen. En allemaal zijn ze even sneu.

De eerste is moreel gezever. Zo zei Von der Leyen dat China ‘een enorme reputatieschade’ zou lijden als het Rusland actief steunt, en dat ‘geen enkele burger in Europa dat zou begrijpen’, meldt het AD. Diezelfde burger die nog steeds van alles via AliExpress koopt en kleding gemaakt door Oeigoeren draagt… En er werd natuurlijk aan toegevoegd dat oorlog slecht is en dat een langer durende oorlog meer mensenlevens kost. Want daar heeft China, in heel zijn geschiedenis, ook maar één moer om gegeven.

De tweede is economisch. De EU-delegatie wees China erop dat Europa bijna 2 miljard euro aan handel per dag genereert, terwijl handel met Rusland de Chinezen slechts 300 miljoen euro per dag oplevert. Nou is China wel eens vatbaar voor dit soort argumenten, maar niet als het om geopolitiek en macht gaat.

De Chinezen zien waarschijnlijk een parallel tussen Oekraïne en Taiwan. Ook zien ze in Rusland mogelijk een makkelijke partner die ze van goedkope grondstoffen kan voorzien. Dan zal het ze toch helemaal aan de reet roesten wat de handelsbalans met de Europese Unie is? Sancties tegen China treft de Europese Unie waarschijnlijk harder dan China zelf, want ook daar is de EU enorm van afhankelijk.

Die hele EU-Chinatop hadden ze net zo goed niet kunnen doen. Het enige wat dit heeft opgeleverd is een schaterlachende Xi Jinping die nu pas begonnen is met het drogen van zijn lachtranen.