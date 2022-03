Schokkende ontwikkeling! VS: China staat wel degelijk open voor militaire steun aan Rusland

Volgens de Amerikanen staat China wel degelijk open voor het verlenen van militaire steun aan Rusland in de oorlog met Oekraïne. Amerikaanse diplomatieke ambtenaren zeggen dat de Chinese reactie op het Russische verzoek op die manier moet worden geïnterpreteerd.

Volgens de Amerikanen hebben de Chinezen impliciet al positief gereageerd op het verzoek van de Russen, doordat zij niet mee wilden doen met sancties én dat zij het Westen de schuld geven voor het escaleren van het conflict. Wij leveren immers wapens aan Oekraïne. Daarnaast laten Chinese media zich ook positief uit over de invasie van Rusland in Oekraïne, meldt The Financial Times.

Als China inderdaad ingaat op het Russische verzoek, dan is het praktisch afgelopen voor Oekraïne. De Chinezen beschouwen het waarschijnlijk als een mooie kans om Russische grondstofdeals te krijgen én ze hebben alle steun nodig voor een eventuele eigen invasie van Taiwan.

Rusland zit wat dat betreft in een benaderde positie, want hun konvooi staat nog steeds stil en voedsel, brandstof, wapens en munitie worden momenteel niet of nauwelijks aangevoerd. Daarmee staat het hele beleg van Kiev stil en lopen de kosten voor de invasie alleen maar hoger op.

Voor China is er wat dat betreft geen haast bij om Rusland snel uit de brand te helpen. Zij weten natuurlijk ook wel dat er sancties zullen volgen als zij overgaan tot militaire steun. Als China lang genoeg wacht dan wordt Poetin wanhopig en kunnen ze zichzelf fatsoenlijk voorbereiden op die sancties. Ook levert het China waarschijnlijk betere deals op met Rusland, want hoe groter de wanhoop is hoe makkelijker ze overstag zullen gaan met een minder goede deal.

Nu is het alleen nog de vraag wat het Westen gaat doen als China daadwerkelijk militaire steun aan Rusland gaat verlenen. De sancties kunnen namelijk niet te groot zijn, want dat kunnen onze eigen economieën op dit moment absoluut niet aan.