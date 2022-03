Minister Jetten heeft nog steeds geen écht plan: gaskraan Groningen weer open, gas kopen en huizen verduurzamen

Vanavond is D66-minister Rob Jetten van Klimaat en Energie weer te gast bij tv-programma Op1 om exact hetzelfde plan als een paar weken geleden voor het bestrijden van de gasprijzen nogmaals te verkondigen. Alleen wordt het nu nét iets concreter. Helaas stelt het nog steeds geen moer voor, op het opendraaien van de gaskraan in Groningen na.

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw en minister Jetten maken duidelijk dat de gaskraan in Groningen toch weer verder open wordt gedraaid, maar een definitief besluit neemt het kabinet pas voor 1 april. Dat is dan ook direct de enige maatregel die daadwerkelijk de kosten fatsoenlijk zal kunnen drukken.

Jetten is namelijk ook van plan om meer vloeibaar gas (LNG) te importeren, meldt de NOS. Nou staat zo’n beetje half Europa in de rij om meer LNG te importeren, wat betekent dat de vraag toeneemt, terwijl het aanbod gelijk blijft: duur geintje dus. En om het nog erger te maken zal er waarschijnlijk ook geld moeten worden gespendeerd om de LNG terminal in Rotterdam uit te breiden. Ook zouden gasbedrijven meer gas op moeten slaan, waardoor de overheid diep in de buidel zal moeten tasten.

Terwijl Jetten zijn plan uitwerkt om duur gas in te kopen en om dure maatregelen te nemen zodat burgers minder last krijgen van duur gas, kan de burger gelukkig zelf ook nog iets doen! Natuurlijk gaat het weer over het verduurzamen van huizen. Want bedrijven die afhankelijk zijn van gas moeten vooral door kunnen blijven stoken. En als dat niet lukt dan is het wel erg fijn als burgers minder aanspraak maken op het nog beschikbare gas. Helaas is dat natuurlijk wel weer een maatregel waarbij de overheid flink gaat subsidiëren.

Het lijkt er dus sterk op dat dit kabinet met geld gaat smijten, terwijl niet alle maatregelen even (of überhaupt) effectief zullen gaan zijn. Die rekening komt echter wel weer op ons bordje terecht, terwijl we alleen ‘beschermd’ worden tegen een fractie van de kosten die gas nu met zich meebrengt.