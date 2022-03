Vissers houden boot aan de kust en doen smeekbede aan Rutte: “Gasolie van een euro € is niet tegen te varen”

Visser Meindert is helemaal klaar met de belachelijk hoge prijzen waaronder hij gebukt gaat. Op Twitter richt hij zich in een smeekbede aan het kabinet. Want nu moet hij zijn boot letterlijk aan de kust houden.

Er gaat steeds meer mis in Nederland. De prijzen lopen overal razendsnel op. Niet alleen voor gewone burgers maar ook voor professionals zoals boeren en vissers.

De situatie is nu zo erg aan het worden dat er vissers zijn die hun boot aan de kust laten liggen omdat de prijzen van gasolie gewoon veel te hoog zijn. Visser Meindert is zo hopeloos aan het worden dat hij zich in een smeekbede op Twitter zelfs richt aan de leden van het kabinet in de hoop dat ze er ein-de-lijk iets aan doen.

Dit was het dan , onze laatste reis . Niet wetende voor hoe lang dit blijft duren . Gasolie van een euro € is niet tegen te varen . Wij gaan voor de kant . @GeertMeun @EMKvissers @MinPres @petervdalen help ons . #st 27 @geertwilderspvv pic.twitter.com/KkI1E5Vy5g — Meindert (@meindert19831) March 11, 2022

“Dit was het dan, onze laatste reis,” schrijft hij. “Niet wetende voor hoe lang dit blijft duren. Gasolie van een euro is niet tegen te varen. Wij gaan voor de kant.” Vervolgens ‘mentioned’ hij onder meer de organisatie voor vissers én premier Rutte. Dit ongetwijfeld in de hoop dat er iets aan gedaan wordt.

Het is bijzonder zorgwekkend dat niet alleen de energieprijzen zo ontzettend hoog zijn, maar dat de neveneffecten daarvan onder meer zijn dat vissers gewoon niet meer kunnen werken… en er dus geen vis meer geleverd kan worden.