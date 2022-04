Daar gaan we! EU-‘president’ Von der Leyen belooft Oekraïne versnelde toetreding: ‘Kwestie van weken’

Kijk, dit is dus zo opvallend bij elke nieuwe crisis: op de één of andere manier is het gevolg ervan steeds weer dat de elite krijgt wat ze altijd al wilde. Zo ook nu. Want EU-‘president’ Ursula von der Leyen heeft president Zelensky toegezegd dat Oekraïne versneld lid gaat worden van de EU. Normaal gesproken kost het “jaren” voor alle lidstaten om daar een “mening” over te vormen. Nu is het “een kwestie van weken.”

Von der Leyen heeft Zelensky alle vragen gegeven die hij moet beantwoorden om lidmaatschap aan te vragen. Die reageerde daarop dat hij binnen een week met de antwoorden komt, waarna de EU het kan behandelen én lidstaten hun mening kunnen geven. Daarbij is het belangrijk dat alle 27 lidstaten akkoord moeten gaan.

Eind februari sprak Von der Leyen al over EU-lidmaatschap van Oekraïne. Het land zelf heeft de wens om lid te worden zelfs opgenomen in haar grondwet. LOL. Oorspronkelijk was het plan om in 2024 een lidmaatschapsverzoek in te dienen om dan in 2030 daadwerkelijk lid te worden. Nu wordt dit proces dus enorm versneld.

En dat is wat gek. Want Nederland stemde enkele jaren geleden nog tegen het associatieverdrag met Oekraïne juist omdat wij niet willen dat Oekraïne lid wordt. Dat gaat toch gebeuren – en dat is precies wat de internationale elites al die tijd ook wílden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo zie je maar weer dat elke “crisis” altijd tot dezelfde conclusies leidt: de elites krijgen wat ze willen, de normale burger wordt verraden. Heel apart hoe dat altijd gaat.