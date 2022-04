Democratisch paradijs Oekraïne gooit journalist eruit “vanwege vroegere vriendschap met Thierry Baudet”

Het democratische paradijs Oekraïne heeft de Nederlandse oorlogsverslaggever Robert Dulmers uitgezet. Dat wisten we al. Maar nu is bekend geworden dat één van de (voornaamste) redenen voor de uitzetting het feit is dat hij vrienden was met Thierry Baudet. Want als ze ergens geen geduld mee hebben in Oekraïne dan is het met oppositionele stemmen.

Het Nederlands Dagblad is Dulmers’ werkgever. Afgelopen zondag maakte de krant bekend dat hij eruit was gegooid omdat hij beelden online had gezet van een raketaanval op Odessa.

Maar gisteren kwam hoofdredacteur Sjirk Kuijper langs bij Spraakmakers op Radio 1 om daar de situatie toe te lichten. “Inmiddels krijg ik informatie dat iemand op Facebook in Oekraïne op zondagochtend berichten verspreidde met ‘Zoek deze man’,” aldus de hoofdredacteur. “Op de een of andere manier is tot Oekraïense activisten doorgedrongen dat onze verslaggever tot 2016 een relatie had met Thierry Baudet. Dat wisten wij overigens toen wij in februari contact met Dulmers hadden.”

Vrijheid blijheid

Dit is natuurlijk bizar. Een journalist wordt er uitgegooid omdat hij ooit vrienden was met een politicus die niet Oekraïne blindelings steunt. “De Oekraïense stemming over Dulmers is gaan meespelen bij de uitzetting,” vertelt Kuijper, en het ging dus niet alleen maar om het delen van video’s.

Opvallend genoeg heeft Dulmers op Twitter zich uitgesproken tegen Baudet omdat die volgens hem te extreme standpunten inneemt.

Maar zelfs als dat niet zo was zegt het natuurlijk álles over de Oekraïense regering dat ze een journalist eruit flikkeren (mede) omdat hij vriendschapsbanden heeft met een politicus die ze niet aanstaat. Oekraïne is volgens onze politieke elite een baken van democratie – een democratische rechtsstaat in optima forma, waar vrijheid heerst – die het opneemt tegen de Russische tirannie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is al belachelijk genoeg dat deze man eruit is gezet, maar de opgegeven mede-reden maakt het zo mogelijk nóg anti-democratischer. “We strijden voor vrijheid door de vrijheid af te schaffen!” En dat trots met de NAVO-vlag op de achtergrond natuurlijk.