Eurofiel Den Haag viert Dag Van Europa: “Gratis EU-vlaggen voor inwoners van de stad!”

De gemeente Den Haag is nu al bezig met de Dag Van Europa die op 9 mei “gevierd” gaat worden. Nou ja, gevierd. Wie dat vieren precies doet is mij een raadsel, maar blijkbaar zijn er zielige gekkies die dat doen. In Den Haag kunnen dat soort figuren de dag van hun leven hebben. De gemeente daar stelt namelijk gratis en voor niets “een beperkt aantal” EU-vlaggen beschikbaar.

Als je dan denkt: waar gaat de gemeente Den Haag zuurverdiende belastingcenten aan besteden, nou, dan heb je nu je antwoord. Aan EU-vlaggen. Die dan gratis gegeven kunnen worden aan inwoners van de stad die op 9 mei heel graag met zo’n Europees vlaggetje willen lopen zwaaien om te bewijzen dat ze heel erg Deugen.

“Op 9 mei viert Den Haag de Dag van Europa,” schrijft de gemeente op Twitter. “Om dat te vieren wappert op diverse plekken in de stad de Europese vlag. Wil jij ook de vlag hijsen? Voor inwoners van Den Haag is een beperkt aantal gratis EU-vlaggen beschikbaar. Interesse? Stuur een e-mail naar europa@denhaag.nl.”

Op 9 mei viert Den Haag de Dag van Europa. Om dat te vieren, wappert op diverse plekken in de stad de Europese vlag 🇪🇺. Wil je ook de vlag hijsen? Voor inwoners van Den Haag is een beperkt aantal gratis EU-vlaggen beschikbaar. Interesse? Stuur een e-mail naar 📧europa@denhaag.nl pic.twitter.com/hQvpejvhbE — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) April 6, 2022

Wat een ontzettend leuk initiatief he? Allemaal aan de EU-vlag. Lekker om je schouders slaan en ermee rondrennen. Want jongens, we houden zo erg van de EU… daar lopen we liever mee dan met onze éigen driekleur.

Gaat Den Haag op 5 mei ook gratis Nederlandse vlaggen uitdelen? Of doen we dat maar niet omdat dat wel heel eng-nationalistisch is?