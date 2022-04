Klimaatpredikant Diederik Samsom: ‘Afgelopen 40 jaar waren energie en voedsel te goedkoop’

Frans Timmermans krijgt hulp van zijn rechterhand bij het verkondigen van het klimaatgospel. Diederik Samsom bereidt ons voor op het idee dat we de komende jaren meer zullen moeten gaan betalen voor energie en voedsel, want ‘die waren de afgelopen 40 jaar toch al veel te goedkoop’.

Diederik Samsom pretendeert een haast heldhaftige daad te verrichten door iets te zeggen dat geen ander openlijk durft toe te geven: ‘we hebben de afgelopen 40 jaar veel te goedkoop kunnen leven en energie en voedsel moeten juist duurder worden’, om ons klimaat te redden natuurlijk.

Je zou denken dat iedereen in een machtspositie binnen de EU nu wel even pas op de plaats zou maken als het aankomt op ambitieuze en dure projecten, maar nee hoor. Diederik Samsom negeert vrolijk alle economische vooruitzichten en wil de burger nóg meer gaan straffen, ‘want anders gaan we allemaal dood door het klimaat’.

Met zo’n 12 procent inflatie en enorme kosten voor de overstap naar duurzame energie, komt meneer u doodleuk vertellen dat er nog wel wat extra belasting kan worden geheven op energie en voedsel, want de vorige generatie leefde naar zijn maatstaven te goedkoop.

Geen woord over China, India of de Verenigde Staten. Samsom richt zich op zijn eigen stukje aarde, wil dat helemaal kapot belasten of inkrimpen en hoopt vervolgens dat de rest van de wereld dit ‘goede voorbeeld’ zal volgen. Het is eerder een signaal voor de rest van de wereld om nog eens héél goed na te denken over de overstap naar ‘duurzaamheid’.

Het is bij voorstanders van een radicaal klimaatbeleid nooit zo dat ze het beleid of de markt goed kunnen inrichten of met innovatieve middelen komen om de wereld te redden. De boodschap komt altijd neer op ‘u moet meer betalen en het gaat flink pijn doen’. Dit komt dan van dezelfde types die biomassacentrales in het leven hebben geroepen en nog altijd tegen kernenergie zijn. En bij die laatste letten ze dan ineens wél op de prijs.