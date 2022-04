Geert Wilders woest om torenhoge inflatie: “12%?! Rutte laat Nederlanders financieel bloeden!”

Geert Wilders is woedend dat de inflatie in Nederland een nieuw record heeft gevestigd van maar liefst 11,9%. Volgens de PVV-leider bewijst dit eens temeer dat Mark Rutte Nederlanders willens en wetens financieel laat bloeden; puur en alleen om zelf aan de macht te blijven.

De prijzen in Nederland gaan door het dak. Waar we het decennialang hadden over “de inflatie onder de 2% houden” is dat nu slechts een droom… In maart van dit jaar was die inflatie maar liefst 11,9% (als we de inflatie vaststellen volgens Europese maatstaven, en dat doen wij natuurlijk).

Experts schrikken zich een hoedje. “Ik schrok er ook van,” zegt hoofdeconoom Hein van Mulligen van het CBS bijvoorbeeld tegen BNR. “Je mag echt wel van historische cijfers spreken.”

Geert Wilders is woest

PVV-leider Geert Wilders is niet alleen geschrokken, maar ook furieus. Want hij vindt het volstrekt onbegrijpelijk dat premier Mark Rutte (VVD, natuurlijk) ten midden van deze “historische” inflatie de Nederlander nog eens op extra kosten jaagt met allerlei linkse D66-hobby’s.

“Inflatie 12 procent,” schrijft Wilders op Twitter. “Alles wordt duurder. “En Rutte kiest voor onbetaalbare D66-hobbies als stikstof, vlieg- en vleestaks en vluchtelingen.”

“Nederlanders laat hij financieel bloeden,” concludeert Wilders. “Voor de macht. Ziek gedrag.” Hij sluit zijn tweet af met een oproep voor nieuwe verkiezingen.

Natuurlijk valt hier niets op af te dingen. En het ergste is nog wel dat Rutte de situatie willens en wetens verergert door allerlei achterlijke sancties tegen Rusland.