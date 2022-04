Het partijkartel heerst: Hugo de Jonge mag gewoon blijven zitten, mede met dank aan Joost Eerdmans van JA21

Hugo de Jonge heeft het debat van vandaag over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden met gemak overleefd. De motie van wantrouwen die ingediend was door de PvdA kon namelijk maar op steun rekenen van 52 Kamerleden. Zelfs Joost Eerdmans van zogenaamde oppositiepartij JA21 stemde er tégen en vond dus dat De Jonge gewoon door kan gaan met liegen en bedriegen.

Dit was het beeld dat we zagen na afloop van het mondkapjesdebat: Hugo de Jonge en Pieter Heerma van het CDA die elkaar een boks geven. Want ja, dit debatje zat erop. De theatervoorstelling was gehouden, iedereen had de mogelijkheid kritiek te leveren, maar De Jonge hield zich fier staande. Niet omdat hij zo sterk was in het debat – dat was allerminst het geval – maar omdat de coalitiepartijen achter de schermen natuurlijk al lang een deal met elkaar gesloten hadden. De Jonge zou zijn excuses even moeten aanbieden en voila.

De politiek op zijn slechtst. Minister die liegt en bedriegt, een partij als het CDA vol vriendjespolitiek en nepotisme en een dikke meerderheid van de Tweede Kamer die het allemaal accepteert. En CDA-ers @PieterHeerma en @hugodejonge geven elkaar lachend een boks. Walgelijk. pic.twitter.com/SDxGRPTmNr — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 7, 2022

JA21 steunt Hugo de Jonge

Ongelooflijk genoeg waren het echter niet alleen de coalitiepartijen die weigerde voor de motie van wantrouwen te stemmen. Oh nee. Want Joost Eerdmans van de JudassenAlliantie vond óók dat De Jonge best nog een nieuwe kans verdiende. Oké, oké, De Jonge heeft de boel bij elkaar gelogen en is duidelijk niet te vertrouwen, maar de JA21-‘leider’ wil zo graag constructief zijn. En dus krijg je dit soort belachelijk stemgedrag.

PVV-leider Geert Wilders vindt dat ongekend en is woedend. Op Twitter beschuldigt hij JA21-fractievoorzitter Eerdmans ervan “eens een CDA’er, altijd een CDA’er” te zijn.” In het verleden was Eerdmans inderdaad lid van het CDA (en nog van een hele meute andere partijen waarvoor hij de politiek in wilde gaan, overigens, de man is bepaald niet honkvast).

Joost #Eerdmans van JA21 stemde zojuist TEGEN de #motievanwantrouwen tegen #hugodejonge. Eens een CDA-er, altijd een CDA-er. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 7, 2022

Thierry Baudet vindt het ook opvallend van zijn voormalige bondgenoot – die hem met een mes in de rug staken en hem uit zijn eigen partij probeerden te gooien toen hij dingen zei waar ze niet blij mee waren – maar kan er ook wel om lachen. Hij weet namelijk dat Eerdmans tóch wel beschermd wordt door z’n vrienden in de mainstream media.

Hahahahahaha Maar gelukkig is daar de MAINSTREAM MEDIA om de Judas Alliantie te beschermen! 🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/3kLIRcfaRo — Thierry Baudet (@thierrybaudet) April 7, 2022

Al voor er daadwerkelijk gestemd werd had Eerdmans gezegd dat De Jonge wat hem betreft “mag blijven zitten.” Wat Eerdmans betreft hoor je een motie van wantrouwen dus niet te gebruiken tegen een minister die open en bloot liegt tegen de Tweede Kamer, en parlementariërs vervolgens ook nog even op een buitengewoon ranzige manier de les leest ook.