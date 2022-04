Hiddema adviseert hoogleraar Leo Lucassen om bij het Pieter Baan Centrum onderzoek te doen naar afvalligheid

Eerste Kamerlid Theo Hiddema (Fractie Frentrop) adviseert de extreemlinkse Leidse hoogleraar Leo Lucassen om het Pieter Baan Centrum te vragen hoeveel bijbelgestoorde eerwraakmoordverdachten daar de revue zijn gepasseerd. Lucassen loopt namelijk weer de boel te bagatelliseren en dat in christelijke gezinnen in de jaren 60 en 70 ook conflicten waren omtrent afvalligheid. Een geweldloos familiair conflict is nog altijd iets anders dan iemand ritueel de keel doorsnijden vanwege afvalligheid laffe wegkijker!

Alles op voorhand wetende” hooggeleerde”wil toch vergelijkend onderzoek.Eindelijk iets wat hijzelf kan doen: vraag het Pieter Baan Centrum hoeveel bijbelgestoorde eerwraakmoord- verdachten daar de revue zijn gepasseerd. https://t.co/FmCDuAso5X — Theo Hiddema (@THiddema) April 11, 2022

Leo Lucassen heeft kritiek op de laatste column van de schrijfster Lale Gül. Hij noemt de column de stropop van een nietszeggende columnist. Aardig is anders maar wat kunnen we meer verwachten van een globalist als Lucassen. Gül haalt het namelijk in haar hoofd om kritiek te leveren op het feit dat de Ramadan weer overdreven veel aandacht krijgt in Nederland vergeleken met de aandacht voor christelijke hoogtij feestdagen als bijvoorbeeld Pasen. Het overdreven eren en ophemelen van het islamitisch vasten irriteert haar mateloos. Gül haalt ook het onderwerp afvalligheid aan en dat daar binnen de islam extreem op wordt gereageerd. Natuurlijk moet de Lucassen deze misstanden binnen de islam weer nuanceren met drogredenen. In de jaren 60 en 70 konden afvalligheid in protestante en katholieke gezinnen ook tot grote conflicten leiden. Lucassen vindt dat het tijd wordt dat hier meer systematisch en vergelijkend onderzoek naar wordt gedaan.

Theo Hiddema vindt dit een goed idee. Het Eerste Kamerlid adviseert Lucassen om onderzoek te doen bij het Pieter Baan Centrum met de volgende onderzoeksvraag: Hoeveel bijbelgestoorde eerwraakmoordverdachten daar de revue zijn gepasseerd? Als redactie denken wij dat dit op 1 hand te tellen is en dat het antwoord dichtbij de nul ligt.