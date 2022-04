Hugo de Jonge zwelgt in zelfmedelijden: ‘Heeft me echt geraakt dat getwijfeld wordt aan m’n integriteit’

CDA-minister en liegbeest Hugo de Jonge zegt dat het debat in de Tweede Kamer gisteren hem “echt heeft geraakt.” Hij vindt het namelijk heel vervelend en triest dat er getwijfeld wordt aan zijn “integriteit.” Grappig, want mijn inziens is het probleem nou juist dat hij geen integriteit hééft.

Een dag nadat Hugo de Jonge publiekelijk zijn excuses aanbood voor zijn leugens inzake de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden is de CDA’er opeens weer strijdbaar. Want waar hij gisteren door de knieën ging zet hij nu juist de aanval in op de mensen die hem gisteren aanpakten.

“Wat mij echt heeft geraakt is dat er zo gemakkelijk getwijfeld wordt aan mijn integriteit,” aldus Pinokkio. “Ik vind dat wantrouwen in ons vak te veel ruimte krijgt.”

Hugo de Jonge een dag na het debat: "Wat mij echt heeft geraakt is dat er zo gemakkelijk getwijfeld wordt aan mijn integriteit. Ik vind dat wantrouwen in ons vak te veel ruimte krijgt." #mondkapjesdebat pic.twitter.com/4a5XdjLeRj — Sam Hagens (@SamHvNL) April 8, 2022

Dit is natuurlijk ronduit lachwekkend. Deze man heeft willens en wetens gelogen en bedrogen. Een paar oppositiepartijen vonden daar wat van, maar de overgrote meerderheid van de Kamer is bereid al dat gelieg te accepteren. Met name de coalitiepartijen vinden het allemaal prima. Die Kamerleden hopen immers ooit zelf minister of staatssecretaris te worden en dus houden ze de mensen die nu zo’n mooie functie hebben uit de wind.

De oplossing

Als De Jonge het zo vervelend vindt dat er getwijfeld wordt aan zijn integriteit dan doet hij er verstandig aan gewoon niet te liegen. Dat lijkt ongetwijfeld heel gecompliceerd als je al jaren omgaat met Mark Rutte, maar het is écht een strategie die kan werken. Wellicht dat je dan fouten maakt waarop je vervolgens aangesproken wordt, maar er is dan niemand die je wegzet als een leugenaar, een jokkebrok, een Pinokkio of een liegbeest.

Maar ja, dat komt niet eens op bij de lichting pleefiguren die het voor het zeggen hebben in ons land.