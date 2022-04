Interview! Mark Eglinton auteur van De John McAfee Tapes: ‘John stond voor VRIJHEID!’

Enige tijd geleden las ik werkelijk een geweldig boek over het leven van een absurd fantastische man: John McAfee. Het boek – No Domain: The John McAfee Tapes – is geschreven door Mark Eglinton, een auteur die al vaker geweldig werk heeft geleverd in collaboratie met bekende personen (zoals de autobiografie van James Hetfield van Metallica). Alleen was het dit keer wel anders. McAfee overleed namelijk tijdens het schrijven van het boek, waardoor Eglinton heel veel zelf moest invullen. Tot afgelopen vrijdag was er alleen een Engelstalige editie van dit geweldige boek maar voor Nederlandse lezers is er nu ontzettend goed nieuws: een mooie Nederlandse vertaling van het boek is namelijk verkrijgbaar. Het wordt uitgegeven door Amsterdam Books. Dit weekeinde was Eglinton in Nederland om deze vertaling te promoten. Natuurlijk sprak De Dagelijkse Standaard met hem.

Ik heb de Engelse (originele) versie van het boek gelezen en heb er enorm van genoten. Kun je de lezers vertellen waarom je een boek met John McAfee wilde schrijven (terwijl hij nog leefde)? En waarom kreeg het uiteindelijk de vorm die het heeft – eigenlijk een uitgeschreven versie van de gesprekken die je met hem had (vandaar “de banden” in de titel)?

De oorspronkelijke bedoeling was om de autobiografie van John samen te schrijven – zoals ik eerder heb gedaan met een verscheidenheid aan mensen uit de wereld van entertainment, sport, zaken enz. John was duidelijk een aantrekkelijke mogelijkheid gezien het leven dat hij had geleid, en ik was verrast dat hij had nog nooit een boek over zijn eigen leven geschreven. We spraken af ​​om het na een beetje heen en weer te doen.

De reden dat het een iets ander formaat werd, was omdat de oorspronkelijke publicatieovereenkomst uit elkaar viel toen John erop stond dat hij in crypto moest worden betaald. Er zijn geen uitgevers die in crypto betalen, dus uiteindelijk ging ik solo met het project, met zijn zegen, en sloot ik een nieuwe deal voor een iets ander boek. Dit boek is echter verre van een uitgeschreven versie van deze gesprekken. Dat zou de zaken enorm vereenvoudigen. Er moest een heel verhaal worden gemaakt op basis van fragmenten van gesprekken gedurende vele maanden. Het was eigenlijk veel moeilijker om te doen dan een conventionele autobiografie zou zijn geweest. Bovendien moest ik, in plaats van op de achtergrond te blijven, een specifieke rol spelen om ervoor te zorgen dat Johns verhalen werden uitgedaagd en in twijfel getrokken.

Een van de dingen die me het meest opvielen tijdens het lezen van het boek was: Oh mijn God, die man heeft echt geleefd. Ik bedoel, de man was ook absoluut een beetje gek – of meer dan een beetje – wat het natuurlijk buitengewoon fascinerend leesvoer maakt … maar ik dacht ook bij mezelf: verdomme, als ik gewoon zou proberen 10% zo brutaal te zijn als hij was, zou mijn leven worden getransformeerd. Welke levenslessen – indien van toepassing – hebt u van McAfee geleerd?

Precies dat. Het leven van John moedigt mensen aan om hun eigen leven te analyseren en dat was zeker het geval voor mij. Vrijheid is de boodschap: vrijheid van handelen zeker, maar ook vrijheid van denken. Hoeveel van ons denken werkelijk vrijuit? Hoeveel van ons worden onbewust beperkt door de beperkingen van de samenleving? Ik vermoed velen van ons. Het lezen van dit boek kan een aantal van die ketenen zeker losmaken.

Voor veel mensen is McAfee een cultfiguur, zelfs een cultheld. Wat is uw kijk op de zaak? Held of boef? Genie of crackpot?

Alle bovenstaande. John begreep de menselijke conditie beter dan wie dan ook die ik ooit heb ontmoet. Wij, mensen, zijn allemaal tegelijkertijd geweldig en verschrikkelijk. Dat is wat mens-zijn inhoudt. We hebben positieve én negatieve eigenschappen. Het leren accepteren van deze tweedeling is een stap op weg naar verlichting. We zijn allemaal hetzelfde. Iets anders denken is een verspilling van tijd en energie.

Wat is volgens jou het gekste verhaal dat hij je heeft verteld? Dat zijn er natuurlijk nogal wat: werken voor de inlichtingendiensten, vrouwen achtervolgen, drugs gebruiken, dronken worden, verschillende mogelijke combinaties van voorgaande, de lijst gaat maar door. Maar wat is het verhaal dat jou bij uitstek opviel en indruk op je maakte? En waarom?

Johns drugstrip in 1971 was waanzinnig. Gedurende enkele maanden verloor hij letterlijk alle greep op de realiteit – waarin hem door stemmen in zijn hoofd werd verteld dat hij zijn vrouw, moeder en jonge dochter moest vermoorden. Gelukkig deed hij dat niet, maar het illustreerde voor mij hoeveel invloed hallucinogene drugs op onze geest kunnen hebben. Deze stoffen kunnen echt de harde bedrading van de hersenen en het gedrag veranderen. Stel je voor dat deze drugs op grote schaal zouden worden gebruikt. De resultaten zouden beangstigend zijn.

Hoe dan ook, John legde deze ervaring zo goed uit, en hoe hij wekenlang in een plaats van diepe introspectie werd gedwongen. Hij moest naar zichzelf staren in een figuurlijke spiegel en geconfronteerd worden met alle angsten, onzekerheden en lelijkheid. Dat verhaal heeft echt indruk op me gemaakt.

Hoe was het om met deze man te praten? In het boek verwijs je ook naar de moeilijkheden die je zo nu en dan tegenkwam; hij kwam niet opdagen, vervolgens sprak hij opeens uren achter elkaar zonder dat je er ook maar een woord tussen kon krijgen, enzovoort. Hoe was je ervaring?

Je moet niet vergeten dat John op dat moment ondergedoken zat voor de autoriteiten. Hij was een internationale voortvluchtige. Ondertussen zat ik in mijn warme kantoor thuis te wachten tot hij op Skype zou verschijnen. Hoezeer we ook contact hadden, ik moest mezelf er ook steeds aan herinneren dat onze levens totaal verschilden van elkaar. Ik was veilig; dat was hij niet – en om die reden, als hij een tijdje vermist werd, nam ik aan dat hij geconfronteerd werd met grotere problemen.

Ik respecteerde die positie. Niet alleen dat, het potentieel voor het project was zo groot dat ik bereid was geduldig te zijn. En toen we praatten, was John grappig, warm en een geweldige verteller. We hebben veel gelachen. Zelfs ondergedoken wist John McAfee hoe hij plezier moest hebben.

Wat vertegenwoordigde McAfee voor u, waar stond hij voor? En denk je dat als je nu met hem zou kunnen praten, hij je zou vertellen dat het het allemaal waard was? Of denk je dat hij op het einde (ernstige) spijt had?

John stond voor vrijheid – zo simpel is het. Alles wat hij deed in zijn leven vanaf de leeftijd van vijftien jaar toen zijn vader zelfmoord pleegde druiste in tegen wat de samenleving verwachtte of dicteerde. Hij leefde op zijn eigen manier en ik weet zeker dat hij absoluut nergens spijt van heeft gehad. Alles wat er gebeurde, gebeurde met een reden, en hij stond altijd open voor waar de chaos van het universum hem heen wilde brengen. En het bracht hem naar gekke plekken.

Het is waarschijnlijk een controversiële vraag, maar wat denk je dat er met hem is gebeurd? Volgens de autoriteiten heeft hij zelfmoord gepleegd. Zijn jarenlange partner (een voormalige prostituee als ik me goed herinner, wat op de één of andere manier heel passend is) is het publiekelijk niet eens met die lezing. Zij denkt dat hij uit de weg is geruimd. Heeft u een visie op de zaak?

Ik vind het eigenlijk helemaal niet passend. Dat Janice een prostituee was, is gewoon niet relevant. Dit waren eenvoudigweg twee mensen die bij elkaar werden gebracht door die chaos van het universum waar ik zojuist naar verwees. Janice gelooft echt dat John is vermoord, en zij is veel beter gekwalificeerd dan ik om commentaar te geven. Ze zat bij hem ondergedoken in Spanje.

Vanuit mijn perspectief en kennis geloof ik nu helaas dat John zelfmoord heeft gepleegd. Waarom denk ik dat? Nou, hij was 75 jaar oud en had elke seconde van die jaren precies op zijn eigen voorwaarden geleefd. Het lijkt me daarom logisch dat hij ook op zijn eigen voorwaarden wilde sterven. John zou zijn leven niet hebben willen beëindigen in een anonieme Amerikaanse gevangenis. Dat zou geen ‘John McAfee’-einde zijn geweest van een ongelooflijk leven.

Hoe ben je tenslotte terechtgekomen bij Amsterdam Books – mede-eigendom van de Nederlandse politicus (en auteur) Thierry Baudet? En hoe verliep de samenwerking?

Nou, het boek is oorspronkelijk gepubliceerd in de VS en als onderdeel van hun verantwoordelijkheid zoeken ze naar buitenlandse rechtenovereenkomsten of reageren ze op aanvragen van geïnteresseerde uitgevers in het buitenland. Eén van die geïnteresseerden was Amsterdam Books. Tegelijkertijd nam Thierry, die dol is op het McAfee-verhaal, rechtstreeks contact met mij op en we besloten een Nederlandse versie te lanceren. Het was op een aantal niveaus logisch, niet in de laatste plaats omdat John zich aansloot bij Libertarische waarden. En tot nu toe is het de juiste beslissing geweest. De samenwerking was geweldig en ik ben net terug van een lanceringsweekend in Amsterdam waar mensen enthousiast leken te zijn over het boek en het McAfee-verhaal in het algemeen.

De John McAfee Tapes kan besteld worden op de website van Amsterdam Books.