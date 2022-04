Is vandaag de laatste dag dat Hugo de Jonge minister is? Marianne Zwagerman zet zijn leugens op een rijtje

Jawel! Vandaag kon weleens de laatste dag zijn dat Hugo de Jonge zich minister mag noemen. De CDA’er strijdt nog steeds met passie voor zijn functie (en schitterend inkomen), maar vriend en vijand geloven dat het nu eigenlijk gewoon game over moet zijn voor hem. Gelukkig maar. Want zelfs een blinde kan zien dat deze basisschoolleraar al jaren op de verkeerde plek zit.

Kijk nou eens naar dit filmpje dat Fleur Agema gisteren maakte. Wat je daar ziet zijn de documenten die het kabinet haar heeft gegeven met daarin communicatie tussen Hugo de Jonge en topambtenaren over de mondkapjesdeal. Alleen is er een klein probleempje: bijna al die pagina’s zijn zwartgelakt. Er valt dus niets te lezen. De waarheid wordt verborgen.

Marianne Zwagerman maakt een uitzwaaivideo voor Hugo de Jonge

BNR-columnist en podcast-host Marianne Zwagerman is ervan overtuigd dat het vandaag einde oefening is voor De Jonge. Daarom heeft ze een mooie uitzwaaivideo voor hem gemaakt met een opsomming van zijn laatste leugens.



Eén van de dingen die Zwagerman opvalt is dat het kabinet / De Jonge zelfs nog een dág voordat de communicatie naar buiten kwam de boel probeerde te verhullen en ‘halve waarheden’ verkondigde. Zoals zij terecht stelt bestaan halve waarheden natuurlijk helemaal niet, dat zijn gewoon héle leugens.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

In een normaal functionerende democratische rechtsstaat zou het natuurlijk einde oefening zijn voor De Jonge. Alleen is er één probleem: Nederland is al heel lang niet meer zo’n rechtsstaat. Mark Rutte zelf liegt en bedriegt de hele boel bij elkaar en komt daar steeds weer mee weg. Het zou mij dan ook hogelijk verbazen als De Jonge echt gedwongen wordt af te treden. Ik vermoed dat hij met een knieval en een “het spijt me zo!” een heel eind komt.