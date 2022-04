Kabinet sloopt ingrepen uit coronawet, maar mogelijkheid tot herinvoering coronatoegangsbewijs blijft

Na 1 juni kunnen scholen, kinderopvang en contactberoepen niet zomaar ineens worden beperkt of gesloten, mocht er toch weer een nieuwe variant van het coronavirus ons komen teisteren. Het kabinet haalt deze en aantal andere bepalingen uit de coronawet (Tijdelijke wet maatregelen covid-19). Máár… er blijven ook een flink aantal bepalingen wél gewoon in het pakket zitten.

Het klinkt op het eerste gezicht allemaal heel leuk dat het kabinet een aantal bepalingen uit die tijdelijke (lol) coronawet schrapt, maar eigenlijk valt het vies tegen. Want naast voorgenoemde bepalingen zullen ook de maximale groepsgrootte en de beperkingen voor hotels en vakantieparken over een tijdje worden geschrapt.

Wat overblijft is echter niet mals! De anderhalve meter afstand kan zo weer worden ingevoerd, meldt De Telegraaf. Het coronatoegangsbewijs kan zo weer in het leven worden geroepen. Evenementen, horeca, publieke plaatsen etc. kunnen zomaar weer worden gesloten. Men kan dus zomaar van het ene op het andere moment nog steeds een forse lockdown afkondigen, als men dat wil.

Ook betekent het niet dat de geschrapte maatregelen voorgoed zijn verdwenen. Als men wil kunnen ze via de Tweede Kamer weer worden toegevoegd aan de ‘gereedschapskist’ of een permanente wet. Met een beetje geluk is het allemaal niet meer nodig en gaat het hier puur om een administratieve handeling van het kabinet, maar zoveel geluk hebben we niet met dit kabinet.

Overigens is het behoorlijk vreemd dat zomaar wat schijnbaar willekeurige en ‘lichte’ maatregelen worden geschrapt. Als men echt bang is voor een eventuele nieuwe uitbraak, dan heeft het kabinet het zichzelf nu onmogelijk gemaakt om snel in te kunnen grijpen. Het hardste wat ze nu kunnen doen is een lockdown afkondigen, maar de kappers en scholen wel openlaten. Als je een uitbraak echt wilt voorkomen, beperken of in wilt dammen, dan begin je toch juist bij de grootst mogelijke brandhaarden? Dit is gewoon voorsorteren op nóg een fiasco.