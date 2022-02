Advies Raad van State: ‘Coronawet kan niet veel langer verlengd worden, veranker maatregelen in normale wet’

In een nieuw advies zegt de Raad van State dat het moment dichterbij komt dat de tijdelijke coronawet niet meer kan worden verlengd. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is de juridische grondslag voor de coronamaatregelen en moet elke drie maanden worden verlengd. Op 1 maart loopt de periode af, maar het kabinet wil de wet juist tot zeker 1 juni verlengen.

De coronawet is zo in elkaar gezet dat er telkens goedkeuring vanuit de Tweede Kamer nodig is om hem te kunnen verlengen. In theorie zou er telkens op zo’n moment getoetst moeten worden of er nog sprake is van een “directe dreiging”. In het verleden was dat makkelijk te beargumenteren, maar inmiddels is de situatie toch echt compleet anders.

De Raad van State ziet nu ook dat het draagvlak voor de coronamaatregelen nagenoeg is weggevaagd en vraagt zich inmiddels ook af of er na 1 maart nog wel een “directe dreiging” is die de verlenging van zo’n ingrijpende wet rechtvaardigt.

Het is echter nog maar de vraag of dit advies van de Raad van State effect gaat hebben na 1 maart. De Tweede Kamer heeft weliswaar besloten dat in de toekomst zowel de Eerste als Tweede Kamer vooraf moeten instemmen met een nieuwe verlenging, het probleem is alleen dat dit nog niet van toepassing is op de procedure voor een mogelijke verlenging tot 1 juni.

In principe zou het kabinet een nieuwe verlenging van de coronawet dus gewoon alsnog door kunnen drukken. Zij beslissen in de praktijk nog altijd over wat geldt als een “directe dreiging”. Het zou alleen wel bijzonder achterlijk zijn om dat nu nog zomaar te doen!

De Raad van State geeft het kabinet echter ook nog een voorzetje en stelt dat de Wet publieke gezondheid “zo snel mogelijk” moet worden aangepast, zodat de coronawet niet meer nodig is, meldt NU.nl. Op die manier zouden enkele coronamaatregelen gewoon verankerd kunnen worden in een reguliere wet, waardoor bij het minste of geringste teken van het coronavirus bepaalde maatregelen weer kunnen worden geherintroduceerd.