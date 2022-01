Gezond verstand voert boventoon bij Nederlanders: ‘Virus is mild, maatregelen doen inmiddels meer kwaad dan goed’

Volgens onderzoek van I&O Research neemt de steun voor de coronamaatregelen af omdat steeds meer Nederlanders overtuigd zijn van het feit dat de omikronvariant minder ernstig is dan waarop werd geanticipeerd. De consequenties van de maatregelen voor de economie wegen voor veel mensen inmiddels zwaarder dan de bestrijding van een relatief mild virus, hoewel daar nog steeds begrip en steun voor is.

Het draagvlak voor de coronamaatregelen is flink afgenomen als het binnen een context van economie wordt geplaatst. Steeds meer mensen zien dat de omikronvariant meevalt en eigenlijk een relatief mild virus is, waardoor de coronamaatregelen als erg overdreven worden ervaren. De steunpakketten worden kariger en de ziekenhuizen lopen niet over met coronapatiënten, dus vindt men het een beter idee om de boel maar weer gewoon volledig open te gooien.

In het kader van gezondheidsbeleid begint de Nederlandse burger ook steeds kritischer te worden. Er is steeds meer oog voor de mentale schade die de maatregelen hebben veroorzaakt. En na bijna twee jaar aan blunderbeleid is men ook gewoon moedeloos geworden van die hele coronacrisis.

Opvallend aan het onderzoek is dat er ook steeds minder prikbereidheid is onder Nederlanders. 65-plussers, de groep die het meest gebaat is bij een oppepprik, is het meest gemotiveerd. Vrijwel alle andere leeftijdscategorieën zien steeds minder het nut ervan in. Onder de ongevaccineerden laat vrijwel niemand zich alsnog overhalen om zich te laten vaccineren, meldt de NOS.

Heel plat gezegd neemt het draagvlak voor alles opengooien steeds meer toe, terwijl draagvlak voor boosterprikken en 2G-beleid steeds verder afneemt. Nederland lijkt langzaam maar zeker een beetje uit zijn angstpsychose te komen. En daar is ook alle reden toe, want de vaccins doen niet wat ons werd beloofd en de omikronvariant komt niet in de buurt bij wat de modellen hebben voorspeld. Mensen beginnen nu te zien dat de coronamaatregelen inmiddels meer schade opleveren dan het virus.