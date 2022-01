Burgemeester Venlo bezeten door angstvirus: ‘Voer 2G in anders komen er ongevaccineerde Duitsers!’

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo negeert alle wetenschappelijke feiten en hoopt dat Nederland zo snel mogelijk 2G in gaat voeren. Hij is bang dat er anders veel ongevaccineerde Duitsers naar Venlo komen omdat ze in hun eigen land worden gediscrimineerd vanwege hun medische status. Scholten is naast burgemeester ook voorzitter van de veiligheidsregio Limburg Noord en adviseert dus ook de regering. Zijn angstpsychose kan dus nogal wat effect hebben.

Het is inmiddels overduidelijk dat de dominante omikronvariant vooral heel erg besmettelijk is en een stuk minder ziekmakend is dan voorgaande varianten. Gevaccineerden raken, ook wanneer ze geboosterd zijn, nog steeds besmet. Het zijn nog steeds vooral (ongevaccineerde) ouderen, zwakkeren en mensen met overgewicht die in het ziekenhuis terechtkomen. De rest van de populatie is, ook zonder vaccin, redelijk veilig.

Het enige wat de invoering van 2G-beleid dan doet is het wekken van schijnveiligheid. Gevaccineerde mensen raken dan besmet en hebben zelf nauwelijks last van symptomen, dus letten ze minder op met wie ze allemaal contact hebben. Er is een kans dat zij er alsnog bekaaid afkomen als blijkt dat de effectiviteit van de vaccins en de boosters in rap tempo (een slordige drie maanden) afneemt. Dan zijn ze qua bescherming misschien wel weer net zo ongevaccineerd als de rest van de ongevaccineerden. Dat hoeft overigens niet erg te zijn, want omikron lijkt toch niet veel voor te stellen.

De invoering van 2G- of 3G-beleid leidt in ieder geval niet tot een fatsoenlijke afname van het aantal coronabesmettingen. In ieder geval niet genoeg om het R-getal onder de 1 te krijgen, stellen onderzoekers van de TU Delft en UMC Utrecht in dit NOS-artikel.

Toch blaat burgemeester Scholten van Venlo dat 2G maar snel moet worden ingevoerd, vanwege de angst voor een vloedgolf aan ongevaccineerde Duitsers. Dat betekent dat Scholten waarschijnlijk niet op de hoogte is van dit onderzoek én dat hij nog steeds in de veronderstelling is dat ongevaccineerden verantwoordelijk zijn voor de hoge besmettingscijfers. Daarnaast trekt hij dan zelf ook impliciet de effectiviteit van de vaccins in twijfel. Wie immers gevaccineerd is, heeft toch niets te vrezen van hordes ongevaccineerde Duitsers?

Feiten en logica doen er kennelijk niet toe. Nederland moet maar snel mensen op basis van medische status uit gaan sluiten, want het zou misschien een klein beetje kunnen helpen tegen de overdracht van het virus. We zien de wonderen van 2G-, 2G+- en 3G-beleid immers in de landen om ons heen…