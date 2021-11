Van Dissel geeft toe: vaccins zijn nog maar 50% ‘effectief’ tegen besmetting

Vaccins zouden ons een uitweg moeten bieden uit de coronacrisis. Nou, dat is toch niet helemaal het geval. Want zelfs Jaap van Dissel geeft nu toe dat de effectiviteit van de vaccins “tegen besmetting” gedaald is tot een magere 50%. In juni beweerde hij nog dat het 75% was.

Jaap van Dissel van het RIVM is vandaag wat teruggekomen op eerdere positieve uitspraken die hij gedaan heeft over de effectiviteit van de coronavaccins. In juni stelde hij dat die vaccins 75% effectief waren wat betreft het voorkomen van besmettingen. Dit was in zijn ogen best een heel redelijke score, en hoegenaamd reden om het hele land semiverplicht aan de naald te laten gaan.

Maar nu komt hij daar op terug. Want, zei hij vandaag tijdens de “corona briefing” in het comité dat hierover gaat in de Tweede Kamer, van die 75% is nog maar 50% over. Dit betekent dus dat gevaccineerden het coronavirus toch wel heel veel gemakkelijker doorgeven dan gedacht – en dat de idiote QR-regeling gebaseerd op iemands vaccinatiestatus eigenlijk best wel dom is.

Tegelijkertijd riep Van Dissel dat er nog wel ander nieuws was; nieuws waarvan vaccinpushers dan heel erg blij zouden moeten worden. Ofzo. Want de vaccins beschermen volgens hem wel 75% tegen infectie, wat inhoudt dat je wel ziek wordt maar slechts met milde klachten. Wat betreft ernstige ziekte is de bescherming ‘zelfs’ 95% . Aldus Van Dissel. Tegen Tweede Kamerleden.

Gek genoeg (ahem) geven diezelfde Tweede Kamerleden aan dat ze toch wat twijfel hebben met betrekking tot de cijfers en waarop die gebaseerd zijn. Zie PVV’er Fleur Agema, bijvoorbeeld.

Deze cijfers kloppen niet. In coronabrief van De Jonge van vannacht (p.56) staat dat Van Dissel ze vandaag zou geven. Presentatie (p.18) suggereert 30% ic voll vacc. Voor debat gaat Van Dissel cijfers nog geven. Zei hij toe. https://t.co/tedZhwGALB — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) November 3, 2021

En zij stelt ook dat bijna de helft van de coronapatiënten in het ziekenhuis “volledig gevaccineerd” is. “Zorgelijk,” schrijft ze daarover:

Bijna de helft van de coronapatiënten in het ziekenhuis is inmiddels volledig gevaccineerd. Zorgelijk! En dan gaan ze pas in januari boosters aanbieden aan 60-plus 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/GaPMlTJ5ss — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) November 3, 2021

Sinds donderdag wordt de informatiepositie van de Kamer al getraineerd. Het actuele percentage volledig gevaccineerden op de ic hebben we nog steeds niet gekregen. Relevant? Ja. ⁦@hugodejonge⁩ gebruikt al weken 80% op de ic is ongevaccineerd in argumentatie maatregelen. pic.twitter.com/el6lk0cSwo — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) November 3, 2021

En ook Pepijn van Houwelingen zet er vraagtekens bij, al was het maar omdat hij graag wil dat de data per ziekenhuis wordt gegeven – iets dat de ‘experts’ van het OMT niet willen doen. De Kamer moet verifiëren dat het allemaal wel klopt, zegt de FVD’er daarop. Maar daar hebben de OMT-lieden lak aan.

Volgens Kuipers hebben we niets aan de ziekenhuisdata. Daar hebben we beslist WEL wat aan. Waarom wordt er zo schimmig gedaan over de cijfers? De Kamer MOET verifiëren of de claim van Hugo klopt – de onbewezen claim op basis waarvan de jacht op “ongevaccineerden” is geopend. #FVD pic.twitter.com/2jTwgopV0O — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 3, 2021

Wow. Dit antwoord. ‘Je hebt er niks aan’. Pepijn is gekozen en mag zelf bepalen of hij er iets aan heeft. Het feit dat er niet triomfantelijk met data over die ongevaccineerden wordt gestrooid doet mij vermoeden dat het een beetje meevalt (dus ook veel zieke gevaccineerden). https://t.co/trVHukApZr — Arno Wellens (@ArnoWellens) November 3, 2021

