Brits onderzoek onthult: ‘Natuurlijke immuniteit door verkoudheid beschermt beter en langer tegen corona dan vaccin’

Het Britse Imperial College slingert opnieuw een onthullend onderzoek de wereld in met positieve berichten over corona-infecties. Uit kleinschalig onderzoek is gebleken dat mensen die een verkoudheid hebben opgelopen door (niet Covid-19) coronavirussen, veel beter én langer beschermd zijn tegen corona (Covid-19) en zijn varianten dan mensen die alleen een vaccin hebben gekregen.

De huidige vaccins richtten zich op de uitsteeksels van het virus: het spike-eiwit. De omikronvariant heeft dusdanig gemuteerde uitsteeksels dat het nauwelijks meer lijkt op voorgaande varianten. Dat is de hoofdreden dat de huidige vaccins minder goed werken tegen de omikronvariant.

Het lichaam maakt na een infectie echter ook T-cellen aan die zich niet richten op de uitsteeksels, maar op het ‘lichaam’ van het coronavirus. En aangezien verkoudheidsvirussen ook coronavirussen kunnen zijn, zijn er mensen die door een simpele verkoudheid enorm veel T-cellen in hun bloed hebben. Die mensen raakten niet of veel minder snel geïnfecteerd met de huidige coronavarianten.

“We zagen al in het pre-vaccinatietijdperk dat sommige mensen binnen een gezin altijd negatief testten hoewel ze contact hadden met een besmet persoon. Maar dit kan dus een indicatie zijn dat de T-cellen wel degelijk kunnen bijdragen tot een betere bescherming”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Dat roept natuurlijk de vraag op waarom die vaccins niet gelijk toegespitst waren op het stimuleren van T-celproductie, maar alleen gericht waren op het spike-eiwit. De onderzoekers lopen met een grote boog om die vraag heen en zeggen in plaats daarvan dat hun onderzoek kan leiden tot verbeterde vaccins, meldt De Telegraaf.

Eigenlijk slaat dit natuurlijk helemaal nergens op. Als er coronavirussen die enkel verkoudheid veroorzaken rondgaan, dan is een infectie met zo’n virus dus eigenlijk voldoende om ook tegen álle corona Covid-19-varianten beschermd te zijn. Nou zijn niet alle verkoudheidsvirussen ook een coronavirus, maar plat gezegd is het: ‘wachten op de juiste verkoudheid en klaar‘. Zo’n vaccin zou alleen voor de kwetsbaren onder ons enig nut kunnen hebben.