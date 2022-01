RIVM dolblij: ‘Vanaf eind januari kunnen ook gezonde kinderen worden gevaccineerd’

Vanaf eind januari kunnen kinderen van 5 tot en met 11 jaar ook worden gevaccineerd, meldt het RIVM. Er worden ongeveer 1,3 miljoen brieven met een telefoonnummer verstuurd, zodat ouders een afspraak kunnen inplannen. De eerste 258.000 speciaal voor kinderen afgezwakte vaccins zijn deze week al geleverd en klaar voor gebruik.

Het doorgeslagen vaccinatiebeleid bereikt zo langzamerhand een hoogtepunt. Ouders kunnen vanaf eind januari hun gezonde kinderen laten vaccineren, zodat ze nóg minder kans op ernstige ziekte hebben. Voor het tegengaan van virusoverdracht hoeft men het in ieder geval niet te doen, want kinderen op scholen worden toch wel lange tijd blootgesteld aan rondzwevende virusdeeltjes.

Toch negeert het RIVM dat aspect van de coronapandemie. Zelfs de Gezondheidsraad was voorzichtig met het positieve advies en zei dat het vaccineren van kinderen vooral belangrijk is om de ernstige, maar zeer zeldzame ontstekingsziekte MIS-C te voorkomen. Het RIVM blijft echter bij hoog en laag beweren dat vaccineren kan helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, meldt de NOS. Net zoals dat een extra dweil kan helpen om een natte vloer tegen te gaan, terwijl de waterkraan volledig open is gedraaid.

Het vaccineren van gezonde kinderen heeft dus nauwelijks nut. Maar omdat het volgens het RIVM en de Gezondheidsraad ‘een beetje kan helpen’, geven ze ouders de mogelijkheid. En dan vinden ze het raar dat mensen weinig vertrouwen meer hebben in het vaccinatie- en coronabeleid. Doneer die vaccins dan aan derdewereldlanden of gebruik ze alleen voor mensen met verhoogd risico op ernstige ziekte. Daar bereik je waarschijnlijk veel meer mee!

Sowieso valt het niet uit te leggen dat gezonde kinderen nu door het RIVM de mogelijkheid wordt geboden om zich te laten vaccineren met verouderde vaccins. Als ze toch zelf weinig last hebben van het coronavirus, en de omikronvariant is ook nog eens milder, wat heeft het dan voor zin? Biedt die kinderen geen oude vaccins aan of wacht op z’n minst op het nieuwe vaccin, als je dit gare beleid toch perse door wilt zetten. Hier heeft echt helemaal niemand wat aan en de kans op bijwerkingen van die vaccins is voor kinderen misschien wel groter dan het risico op een ernstig ziektebeeld. Maar ach, logica en feiten doen ze niet aan bij de overheid…