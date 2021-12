Onderzoek toont aan dat gezonde kinderen vaccineren onzin is: ‘Corona voor hen net zo ongevaarlijk als verkoudheid’

Onderzoek van UMC Utrecht toont aan dat kinderen bij een corona-infectie niet ernstigere klachten krijgen dan bij een willekeurige verkoudheid. Dat werpt nieuw licht op het advies van de Gezondheidsraad, die stelde dat het mogelijk moest worden om kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud te vaccineren.

Het was natuurlijk al veel langer bekend dat jonge kinderen zelf nauwelijks last hadden van het coronavirus en de recentere varianten. Maar nu wordt het door het onderzoek van het UMC Utrecht nog maar eens extra dik onderstreept. Zij stellen ook dat waarschijnlijk maar liefst twee derde van de kinderen mogelijk al corona hebben gehad.

Dat kon eerder nooit met zekerheid worden vastgesteld, omdat het RIVM bepaalde dat er alleen op corona getest moest worden bij ernstige klachten. Iets wat sowieso al een idiote beslissing was voor een instituut dat bij letterlijk ieder ander virus aanraadt om zoveel mogelijk te testen, om de verspreiding in de gaten te kunnen houden.

Maar goed, nu de wetenschappelijke feiten bekend zijn, rest de vraag waarom de Gezondheidsraad adviseert om vaccinatie voor gezonde kinderen mogelijk te maken? Als een corona-infectie bij kinderen niets meer voorstelt dan een slappe verkoudheid, zoals de NOS meldt, dan wegen de risico’s van vaccinatie niet op tegen de gezondheidswinst. En je kind vaccineren om besmetting te voorkomen is ook onzin, want daar helpt het vaccin nauwelijks tegen. Vooral niet als het kind langdurig kan worden blootgesteld aan virusdeeltjes, bijvoorbeeld in een klaslokaal.

Het heeft dus vrijwel geen enkele zin om kinderen onder de 11 jaar te laten vaccineren. Het kind heeft een corona-infectie zeer waarschijnlijk al eens meegemaakt, waardoor de kans nóg veel kleiner is dat bij een volgende infectie het kind wél ernstig ziek zou worden. Het zou voor de samenleving wat dat betreft veel beter zijn om het advies van de Gezondheidsraad te negeren en de vaccins als boosterprik voor ouderen te gebruiken, of te doneren aan derdewereldlanden.