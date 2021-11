Diederik Gommers wil basisregels terug voor iedereen: ‘50% besmettingen komt bij gevaccineerden vandaan!’

Diederik Gommers – de IC-arts die denkt dat hij Gods gift aan de mensheid is in deze coronatijden – is wel klaar met al die ontzettend beperkte ‘vrijheid, blijheid’ die we de afgelopen tijd iets van kregen. We moeten terug naar de basisregels, en wel meteen! Afstand houden, mondkapje op, handen wassen. Want, geeft hij toe: het blijkt dat gevaccineerden de ziekte ook door kunnen geven. Sterker nog, momenteel komt de helft van de besmettingen vandaan bij mensen die ingeënt zijn.

Wat waren we blij he, toen de basisregels er voor een groot deel afgingen? Natuurlijk, mensen zoals ik beweerden dat de regels ongetwijfeld terug zouden komen, maar nee, zeiden de ‘niet-wappies,’ dat was heus niet zo. Heel veel mensen werden gevaccineerd! Dus vrijheid, blijheid! We zouden meer, meer, meer vrijheid krijgen. Niet minder!

Diederik Gommers: basisregels graag!

Nou, daar denkt Apartheidspas-pusher Diederik Gommers heel anders over. Want hij zegt zich ernstig zorgen te maken over het stijgende aantal officiële besmettingen. De oplossing? Geen regels gericht op ongevaccineerden. Oh nee. Maar regels gericht op ons allemaal. De basisregels moeten terug, aldus Gommers.

“We dachten dat als je gevaccineerd bent, je niet besmettelijk bent. Maar dat blijkt helaas wel zo,” aldus paniekkip Gommers over een punt waarop de wappies óók alweer gelijk hebben gekregen. Inmiddels komt ongeveer 50 procent van de besmettingen bij gevaccineerden vandaan. Dus je moet wat scherper in de wedstrijd zitten. Als we met z’n allen de basismaatregelen volgen, dan kunnen we erger voorkomen.”

Dan gaat het dus om de ranzige, totaal niet-wetenschappelijke anderhalve meter-regel, het dragen van mondkapjes, het wassen van handen, etc. “Kan je geen afstand houden, draag dan een mondkapje. Dat is wat het beste werkt, want het gaat om ons gedrag,” aldus Gompie.

Blijf in je eigen bubbel

En eigenlijk moeten Nederlanders maar helemaal geen grote groep mensen meer ontmoeten. Nee, het is veel beter om jezelf thuis op te sluiten. “Je wil dan het liefst in een bubbel leven waarin je een vast aantal mensen ontmoet, maar niet teveel andere nieuwe mensen. Dan ontstaat er een te groot risico,” aldus Gommers. “Als je dan toch andere mensen ontmoet, door je werk of het bezoeken van een café of restaurant, dan wil je niet geïnfecteerd raken. Dan komen die basismaatregelen weer in beeld.”

Zo gek dit. Want de zogenaamde “wappies” waarschuwden hier ook tijden geleden al voor. Dat ze ons uit elkaar willen houden, dat ze vooral niet willen dat we elkaar opzoeken… en dat ze willen dat we zo geïsoleerd mogelijk raken.

Nah. Gekkigheid natuurlijk. Gewoon de basisregels even herinvoeren zoals Gommers wil en voor je het weet komt het oude normaal weer terug! Toch?

Ha.