Diederik Gommers vreest nu al voor het ergste: ‘Versoepel niet! Piek van 400 IC-patiënten kunnen we niet aan’

De Nederlandse IC-baas en NPO-paradepaardje Diederik Gommers waarschuwt dat het kabinet niet te snel moet versoepelen. De afgelopen dagen stijgen de coronacijfers weer en Gommers vreest voor het ergste. De ic’s in Nederland kunnen een piek van 400 mensen niet aan in januari.

Gisteravond was coronaminister Hugo de Jonge aangeschoven bij Op1 om indirect te melden dat we voorlopig nog geen afscheid gaan nemen van de coronapas. Het is volgens de CDA’er nog niet verstandig om begin november de maatregel weer af te schaffen. De Jonge baseert zijn excuus op de opleving van het virus, of het risico daarop, maar Gommers’ kritiek gaat ook vooral op de algehele zorgcrisis waar Nederland mee te maken heeft.

Vandaag kwam Diederik Gommers, ook al zo’n vaste stamgast bij de NPO, met een waarschuwing. Hij kwam vandaag met de boodschap dat de intensive care nog niet klaar is voor een piek van 400 patiënten in januari. Hij zegt er het volgende over tegen de NOS:

“Onze verpleegkundigen zitten er psychisch echt doorheen, zij hebben meer tijd nodig. Er liggen nu 130 patiënten op de IC’s, 180 kunnen we aan, maar een piek van 400 niet. We moeten dan reguliere zorg weer afschalen en dat willen we eigenlijk niet”

Vandaag is het aantal nieuwe besmettingen gemeld op maar liefst 3700 nieuwe gevallen. En met de boodschap van De Jonge bij Op1 en de waarschuwing van Gommers lijken versoepelingen definitief van de baan te zijn. Sterker nog: met het huidige tempo zal het niemand moeten verbazen als er zelfs weer maatregelen worden verzwaard.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dus maak de borst maar nat voor opnieuw een lange, donkere winter met veel restricties. Als de beleidmakers en OMT-leden ruim voor de versoepelingsdatum met zulke boodschappen en waarschuwingen komen is dat een teken dat we juist nieuwe maatregelen kunnen verwachten. Terwijl het kabinet dit makkelijk had kunnen voorkomen door de laatste maanden, en jaren, meer geld te investeren in de zorg. Genoeg kritische Kamerleden hebben hier al voor gewaarschuwd, maar de beleidsmakers hebben gewoon niet geluisterd.