CDA: ”Zet de kleine, modulaire kernreactoren in strijd tegen fossiele brandstoffen”

Af en toe komen er nog goede ideeën vanuit het grijze midden en vandaag was het weer eens zo’n dag. CDA’er Henri Bontenbal pleit ervoor om kleine, modulaire kernreactoren in te zetten bij strijd tegen ‘fossiele brandstoffen’. “Het klimaatrapport van het IPCC en de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne maken ons nogmaals heel duidelijk: we moeten het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk afbouwen. Dat vraagt om realistische en creatieve oplossingen zoals kleine, modulaire kernreactoren.’’ aldus Bontenbal.

Wat zijn modulaire kernreactoren?

SMR’s zijn kleine kernreactoren die met in de fabriek gefabriceerde units eenvoudig kunnen worden verscheept en geïnstalleerd. Daarnaast kunnen ze op plekken worden gezet waar grote kerncentrales niet passen en op die manier op meer plekken worden ingezet die gunstig zijn voor het elektriciteitsnet. Landen als Canada, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn al volop bezig deze innovatie.

Goed plan! Het CDA kan op steun rekenen van #JA21. In december presenteerden wij ons eigen kernenergieplan, waarin wij ook pleiten voor nieuwe modulaire kerncentrales. Mooi om te zien dat steeds meer partijen ons hierin volgen. @SilvioErkens, doe je ook mee? (1/2) https://t.co/9FxSNSEgxq — JA21 (@JuisteAntwoord) April 6, 2022

Het CDA plan kan op instemming rekenen bij JA21. In december jl. heeft JA21 een eigen JA21 – Kernenergieplan gepresenteerd, waarin ook wordt gepleit voor nieuwe modulaire kerncentrales. JA21 vindt het mooi om te zien dat steeds meer partijen hen hierin volgen. Zullen de VVD en de rechtse partijen (SGP, BvNL, BBB, PVV en FVD) ook volgen? De tijd zal het ons doen leren.

Aan het klimaatrapport van het IPCC hechten wij weinig waarde. Waarom? Omdat er geen klimaatcrisis is het klimaat verandert sinds het ontstaan van de aarde. Dat wij niet langer afhankelijk moeten zijn van Rusland of Saoedi-Arabië voor fossiele brandstoffen dat delen wij je moet als land zelfvoorzienend kunnen zijn. Als land moet je niet chantabel zijn voor deze landen. Daarnaast is het goed om innovatief bezig te zijn om nieuwe bronnen uit te vinden die fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Daarom is het de hoogste tijd om vol in te zetten op kernenergie!