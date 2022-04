Klimaatproblematiek opnieuw nóg erger: ‘Opwarming aarde beperken tot 1,5 graad is onmogelijk’

Volgens het nieuwste klimaatrapport van de Verenigde Naties gaan we de opwarming van de aarde nooit tot 1,5 graad kunnen beperken. We moeten natuurlijk wéér echt alle zeilen bijzetten, anders gaan we allemaal dood.

De totale uitstoot van broeikasgassen was in het decennium 2011 tot 2020 nog nooit zo hoog. Wel neemt de groeisnelheid af door het klimaatbeleid dat nu al wordt gevoerd in westerse landen, zo beweren honderden wetenschappers die aan het rapport hebben meegeschreven.

Één van de oplossingen om de opwarming binnen de perken te houden is volgens het rapport dat er een grootschalige elektrificatie van het stedelijk transport nodig is, op basis van bronnen die geen CO2 uitstoten, meldt De Telegraaf. Dan kun je haast niet anders dan overstappen op kernenergie, want windmolens en zonnepanelen leveren te weinig op en staan nou niet bepaald bekend om hun leveringszekerheid.

Gelukkig staan er nog meer zinnige dingen in het rapport, die eigenlijk haaks staan op het klimaatbeleid van ons kabinet. Zo beweren ze dat het halveren van de veestapel niets oplost voor de opwarming van de aarde, omdat dit het probleem alleen maar zou verplaatsen. En laten we eens stoppen met ontbossing, door bijvoorbeeld géén biomassacentrales te gebruiken!

Maar dit kabinet kennende grijpen ze alleen het alarmistische aspect van het klimaatrapport aan en blijven ze vrolijk verder investeren in wat extra zonnepaneeltjes en wat windmolens. Misschien kan er ook nog wel wat meer subsidie naar elektrische auto’s en dan regelen ze later het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk wel.

En de veestapel van de boeren moet er natuurlijk nog steeds gewoon aan, want Hugo de Jonge heeft zijn ambitieuze plan om honderdduizenden woningen te gaan bouwen. Je kunt er donder op zeggen dat het elektriciteitsnetwerk dan al helemaal overbelast gaat raken, waardoor er waarschijnlijk weer een kolencentrale moet worden aan geslingerd.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het kabinet heeft nog altijd geen duidelijk en effectief plan om datgene aan te pakken waarvan ze zelf beweren dat het bittere ernst is. Het enige wat er dan gebeurt is méér uitstoot door debiel beleid, terwijl alles voor burgers duurder wordt of zelfs onbeschikbaar wordt. Maar met nóg een investering van een paar duizend euro is er wel weer van alles mogelijk. En dan maar hopen dat andere landen ons mooie voorbeeld zullen volgen…