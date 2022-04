Teun van Dijck (PVV): ”Zet de BTW voor boodschappen op nul!”

Vandaag was PVV Tweede Kamerlid Teun van Dijck te gast bij Ongehoord Nieuws (Omroep Ongehoord Nederland). Daar pleit van Dijck financieel woordvoerder van de PVV voor lastenverlichting voor de Nederlander. Doordat de kosten momenteel de pan uitrijzen door de inflatie hebben steeds meer Nederlanders de geeuwhonger. Het wordt tijd voor actie!

PVV-Kamerlid Teun van Dijck wil meer lastenverlichting voor de burgers. Het is een schande dat de overheid profiteert van de hoge inflatie! Zet de BTW op boodschappen op nul! #ongehoordnederland #ongehoordnieuws #VanDijck pic.twitter.com/dUpZjkOgSX — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 7, 2022

Door de inflatie, de oorlog en de idiote klimaatplannen rijzen de prijzen de pan uit. De Nederlander wordt niet gecompenseerd. Nee het kabinet blijft stug volhouden dat er geen ruimte is om de burgers minder belasting te betalen. Het is daarom wel heel zuur om waar te nemen dat het kabinet met euro’s blijft smijt buiten de landsgrenzen. Van Dijck is het hiermee eens. ”Rutte loopt te sinterklazen in heel Europa, maar heeft voor zijn eigen mensen geen dubbeltje over,” zegt Teun van Dijck.

De Nederlandse overheid kan de pijn verzachten. De accijnzen om te tanken zijn gedaald, waardoor Nederlandse huishoudens minder betalen bij de pomp. Als we de inflatie tegen willen gaan dan ligt de bal bij de Europees Centrale Bank (ECB). Volgende week donderdag 14 april maakt de ECB bekend hoe het monetaire beleid er de komende tijd uitziet. Bij een historisch hoge inflatie hoort de Europese Centrale Bank in te grijpen, in Frankfurt kan men niet anders dan de rente gaan verhogen. Het bijdrukken van euro’s moet gaan stoppen. Het verhogen van de rente kan er wel toe leiden dat de hypotheekrentes sneller gaan stijgen en daardoor een harder afkoelende huizenmarkt. Het wordt dus nog een tijdje elke euro omdraaien om zo niet in het rood te raken.