Max Verstappen geeft de moed al op: ‘Ik denk niet aan het kampioenschap meer’

Na de tweede uitvalbeurt om technische redenen in drie races tijd is Max Verstappen er wel even helemaal klaar mee. Hij zegt dat hij op dit moment niet eens meer aan de wereldtitel dénkt. Het enige dat hem nu bezighoudt is het finishen van races. Dat Charles Leclerc van Ferrari met de titel aan de haal gaat lijkt al een vaststaand feit.

Het was vandaag weer bijzonder om te aanschouwen: Charles Leclerc reed in zijn Ferrari oppermachtig naar de overwinning in Australië. Max probeerde het even naar een safety car situatie, maar eigenlijk kwam hij er gewoon niet aan te pas. Hij was zeker 0,3 seconden langzamer per ronde.

Maar goed, hij lag toch nog op koers naar een “gemakkelijke tweede plaats.” Helaas mocht ook dat niet gebeuren. Want voor de tweede keer in slechts drie races tijd kreeg hij technische problemen. Hij rook iets, liet dat weten over de boardradio, en kreeg meteen te horen van zijn team dat hij zijn bolide aan de kant moest zetten. Toen hij dat deed bleek er al een brandje te zijn uitgebarsten.

Volgens topadviseur van Red Bull Helmut Marko was er sprake van een benzinelek. Waar dat aan lag weet men niet bij Red Bull. Wat Marko wél weet is dat hij deze puinhoop eigenlijk nog nooit heeft gezien bij zijn team. “Deze betrouwbaarheidsproblemen hebben we nog nooit gehad. We zijn meer dan bezorgd.”

Verstappen geeft de moed op

Wat betreft het kampioenschap is Max Verstappen er al klaar mee. “Het is nog een lang seizoen, maar op deze manier heb ik 45 races nodig,” aldus Supermax. “Ik denk nu niet aan het kampioenschap. Op dit moment heeft het geen zin om te geloven in de titel.”

“Als je wil vechten voor de titel, mogen dit soort dingen niet gebeuren. Het gat is nu al veel te groot,” zei hij ook nog na de race.

En nee, eigenlijk kun je hem dit niet kwalijk nemen. Het gat bedraagt nu al bijna 50 punten. Dat is … volstrekt belachelijk, zeker als je ook nog eens in aanmerking neemt dat Ferrari niet alleen betrouwbaar is, maar ook significant sneller dan Red Bull. Als Red Bull nou sneller was dan Ferrari of op zijn minst net zo snel, tja, dan kan je hopen op technische verbeteringen qua betrouwbaarheid, en ja, dan kan je Max een kans geven om terug te komen. Nu is dat volstrekt hopeloos. Er moet nu werkelijk een wonder gebeuren.

Natuurlijk, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar zoals het er nu naar uitziet wordt het voor Max’ team nu vooral taak om a) de Red Bull betrouwbaar te maken en b) om daarna waar dat kan races te winnen, zonder daarbij meteen op de wereldtitel in te zetten.