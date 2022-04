Overheid tikt overheid op de vingers en pompt belastinggeld rond: Belastingdienst krijgt opnieuw recordboete

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de Belastingdienst (onderdeel van het ministerie van Financiën) via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid), opnieuw een recordboete op. Dit keer wordt er maar liefst… hou je vast… 3,7 miljoen euro geïnd!

De toezichthouder legde de Belastingdienst eerder al een recordboete van 2,75 miljoen euro op vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire, maar pakt ze nu ook aan vanwege de discriminerende zwarte lijst, de zogenoemde Fraude Signalering Voorziening (FSV). En nu dus 3,7 miljoen euro (via de NOS), een heuse 1,05 miljoen euro meer dan de vorige boete, die wederom wordt betaald met belastinggeld. Dát zal ze leren!

Hier schiet natuurlijk helemaal niemand wat mee op. Het is geen straf. Het is geen gerechtigheid. De slachtoffers hebben er niets aan en de daders voelen er toch niets van. De enige groep die hier ‘profijt’ van heeft zijn de betrokken ambtenaren die netjes alle regeltjes en procedures hebben gevolgd om tot deze boete te komen. En misschien heeft het aantal uren werk dat hier in heeft gezeten de belastingbetaler nog wel meer geld gekost dan die hele boete.

Als er echt een straf en gevoel van rechtvaardigheid had moeten komen, dan hadden ze dit geldbedrag beter kunnen verdelen over de slachtoffers en de verantwoordelijke (hoge) ambtenaren ervoor laten opdraaien. Zo werkt het natuurlijk niet in ons land, maar dan hadden de slachtoffers tenminste nog een beetje het idee gekregen dat er echt een fatsoenlijke poging tot boetedoening is gedaan vanuit de overheid en onze politieke leiders.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als zich weer een soortgelijke situatie voordoet bij de Belastingdienst (en reken maar dat dit gewoon een kwestie van tijd is), wat is dan de les die ze hieruit hebben getrokken? Geen mensen meer discrimineren en zorgvuldiger zijn in de aanpak van (vermeende) fraudeurs? Nee: ‘Hou even een paar miljoen euro belastinggeld achter de hand voor het geval we weer een boete krijgen’, zeggen ze dan. Wat een grap.