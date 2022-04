Belastingdienst heeft er wéér een potje van gemaakt: fiscus treedt nauwelijks op bij schijnconstructies

De Algemene Rekenkamer concludeert dat de Belastingdienst nauwelijks aanwijzingen en correcties oplegt aan opdrachtgevers of -nemers die eigenlijk een dienstverband zouden moeten aangaan. Schijnconstructies konden door de lakse houding van de Belastingdienst eigenlijk praktisch zonder risico blijven bestaan.

In 2016 werd de wet DBA ingevoerd, die ervoor moest zorgen dat bedrijven en opdrachtnemers niet ten onrechte zouden profiteren van belastingvoordelen. Maar bij de invoering van deze wet is het stukje handhaving direct gepauzeerd.

In de praktijk kwam het erop neer dat de Belastingdienst alleen bij ‘kwaadwillendheid’ van schijnconstructies zou optreden. Vanaf 2020 mocht de fiscus een ‘aanwijzing’ geven als dit werd geconstateerd, maar na 475 bedrijfsbezoeken is dit slechts drie keer gebeurd en is er slechts één correctie gegeven. De Belastingdienst heeft dus vrijwel niets gedaan met de middelen die het wél had.

De Belastingdienst heeft zichzelf eigenlijk in de voet geschoten door te weinig capabele mensen met de juiste kennis in dienst te hebben. Iedere opdrachtgever of -nemer die door middel van een schijnconstructie de boel wilde bedonderen, kon dat dus gewoon veilig doen.

Bij de Belastingdienst lijken ze het zelfs een beetje vreemd te vinden dat bedrijven en zelfstandigen steeds minder gebruik maakten van hun dienstverlening, waarmee vooraf duidelijkheid kon worden gegeven over of er sprake is van een werknemer-werkgeverrelatie of niet. Niet zo gek, want de werkgever weet waarschijnlijk heel goed waar die mee bezig is, terwijl de werknemer gewoon snel aan het werk wil. Iedereen met kwaad in de zin zou zo’n stukje dienstverlening mijden als de pest.

Verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) herkent de conclusies, meldt De Telegraaf, maar er verandert natuurlijk helemaal niets. Door dit soort slap geouwehoer is het mogelijk dat pakketbezorgers nog altijd geen fatsoenlijk dienstverband aangeboden krijgen. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor Uber-chauffeurs of maaltijdbezorgers.

Het idiote is dat de staat hierdoor ook ontzettend veel geld misloopt, terwijl ze de komende jaren zo’n beetje iedere euro keihard nodig zullen gaan hebben. Ook zorgt er voor veel onzekerheid voor al die werknemers die al die jaren eigenlijk zijn uitgebuit. Misstanden werden gewoon niet eens onderzocht, laat staan aangepakt.