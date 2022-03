Belastingdienst krijgt opnieuw twee vernietigende rapporten over toeslagenaffaire voor de kiezen

Uit twee rapporten van PwC blijkt opnieuw dat de Belastingdienst zwaar, maar dan ook écht zwáár in de fout is gegaan bij de aanpak van vermeende fraude, beter bekend als de toeslagenaffaire. Er werd haast niet eens meer gekeken naar fiscale risico’s maar vooral op persoonskenmerken zoals uiterlijk, achternaam of nationaliteit.

Er werd altijd een beetje lacherig gedaan over de extreemlinkse term ‘institutioneel racisme‘, die vooral werd geopperd door BIJ1-leider Sylvana Simons. Maar de Belastingdienst heeft met deze rapporten inmiddels wel bewezen dat er, in ieder geval bij deze tak van de overheid, wel degelijk sprake van is geweest tijdens de toeslagenaffaire. En hóé!

PwC deed voor de rapporten onderzoek naar registraties in de omstreden en onwettige fraudesignaleringsvoorziening (FSV) (de ‘zwarte lijst’) als gevolg van controle aan de poort. Het andere onderzoek ging over de gevolgen van een registratie op deze zwarte lijst, meldt RTL Nieuws.

Duizenden belastingaangiftes werden handmatig gecontroleerd op fraude en een groot deel van wat op de ‘zwarte lijst’ stond kwam bij deze extra controle terecht. Analisten kregen een daderprofiel voorgeschoteld en die is niet mals!

Er wordt een beeld geschetst dat zo’n beetje iedereen met een niet-Nederlandse achternaam of een andere nationaliteit grote kans had om te worden aangepakt. Heeft Mohammed een spelfout gemaakt of een klein bedrag verkeerd ingevuld? Raak! Heeft iemand ooit gedoneerd aan een moskee en ontbreekt er iets op de belastingaangifte? Hoppa!

En omdat ze bij de Belastingdienst zelf ook wel wisten dat dit absoluut niet door de beugel kon, is er haast geen paper trail. Hoe het daderprofiel tot stand is gekomen en waarom, is volstrekt onduidelijk. Ook is niet te achterhalen hoe de handleiding voor omgang met het daderprofiel tot stand is gekomen.

Een nieuw expresport over de zwarte lijsten bij de belastingdienst.

Met nogal explosieve conclusies in de brief. – Geen reconstructie hoe mensen geselecteerd wreden voor controles belastingaangifte – Gevonden controles meer op persoonskenmerken dan op fiscale risico’s !! pic.twitter.com/qusnV72xLa — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 29, 2022

Het is volgens PwC eigenlijk alleen overduidelijk dat het hebben van een kleurtje betekende dat je als ‘verdachte’ de wedstrijd met 10-0 achterstand begon. En dan maakte het niet uit of het nou om een paar honderd euro of duizenden euro’s ging, je was gewoon aan de beurt. Absoluut verschrikkelijk.