LOL! Belastingdienst doet aangifte wegens bedreiging, na oproep van BOOS om namen van ambtenaren te delen

De Belastingdienst lijkt totaal losgezongen van de realiteit. De oproep van BOOS om namen van ambtenaren van de Belastingdienst die verantwoordelijk zouden zijn voor het toeslagenschandaal te delen, wordt door hen gezien als een regelrechte bedreiging. Vakbond NCF heeft aangifte gedaan tegen het programma, zo bevestigt voorzitter Albert van der Smissen.

Presentator Tim Hofman van BOOS heeft na het succes van zijn aflevering over het MeToo-schandaal bij The Voice Of Holland de smaak goed te pakken gekregen en richt zijn pijlen nu op de Belastingdienst. Via sociale media deed hij een oproep aan klokkenluiders om zich te melden als zij namen van ambtenaren kennen die zich niet aan de regels hebben gehouden.

Ambtenaren raakten tótáál in paniek! Ze deden gewoon hun werk! En wat gaat de ambtelijke top nu doen om een ‘goede en veilige werkomgeving’ te garanderen?! Dit is ‘regelrechte intimidatie van ambtenaren’, aldus de NCF volgens Trouw.

Ook heeft deze oproep helemaal niets meer met journalistiek te maken, zo klagen de ambtenaren. Sterker nog: “Wij zijn in de media al langere tijd de pisang. Bij de Belastingdienst werken gewone mensen, die zich dagelijks met beroepseer voor de samenleving inzetten. De ambtelijke top mag wel eens de tanden laten zien, en als goed werkgever voor zijn mensen gaan staan”, zegt Van der Smissen.

In wat voor een wereld leven wij?! Ambtenaren moeten toch gewoon zonder enige vorm van verantwoordelijkheid of consequenties 100.000 levens de vernieling in kunnen helpen, omdat dat de opdracht was? Zij voerden gewoon naar eer en geweten de opdracht uit, en dan worden ze zomaar verketterd in de media, die nu actief probeert te achterhalen of er überhaupt iemand verantwoordelijk is gehouden voor de toeslagenaffaire.

Het is werkelijk de wereld op z’n kop voor deze ambtenaren. En als Tim Hofman niet héél snel ophoudt met deze heksenjacht, dan gaat het verzuimpercentage binnen de Belastingdienst straks nóg verder omhoog. Zo is er namelijk geen veilige werkomgeving meer!