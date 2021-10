‘We gaan alles doen voor gedupeerden!’ Réchter voorkomt huisuitzetting want Belastingdienst had schijt

Ondanks alle beloftes van het kabinet dat het er alles aan zou doen om gedupeerden in de Toeslagenaffaire te helpen, is het nu de réchter die een onterechte huisuitzetting moet voorkomen. Het is ongelooflijk, maar dit is Nederland anno 2021. We leven werkelijk in een bananenmonarchie.

De Belastingdienst heeft opdracht gekregen van de rechtbank in Oost-Brabant om een gedupeerde ouder direct een extra voorschot te betalen. De Toeslagenmoeder was naar de rechter gestapt omdat ze haar huur niet kan betalen en met huisuitzetting wordt gedreigd. Dat is natuurlijk vreselijk, en al helemaal omdat ze in die situatie is gebracht door een op macht beluste, doorgeslagen, immorele overheid.

"We gaan alles doen voor gedupeerde ouders" en "we nemen schulden over". Gebroken beloftes Vandaag was de rechter nodig om een huisuitzetting van een gezin te voorkomen. Omdat de twee organisaties die ervoor zijn weigerden te helpen. #toeslagenschandaalhttps://t.co/zjTi9TRZDR — Renske Leijten (@RenskeLeijten) October 27, 2021

Maar hoe reageerde de Belastingdienst op haar aanvraag voor een voorschot? Door haar te vertellen dat ze het maar moest uitzoeken. Ze lieten het bewust aankomen op een rechtszaak, terwijl ze wisten dat de moeder en haar kinderen daardoor op straat zouden belanden. Walgelijker dan dit wordt het niet.

De moeder heeft een “eerste bedrag” ontvangen van de Belastingdienst. Maar dat is helemaal opgegaan aan schulden. Ze heeft recht op meer geld, maar daarvoor moet de Commissie Werkelijke Schade (CWS) haar helpen. Dat is niet gebeurd. Ze moest, zei de CWS, maar afwachten. Maar daar wordt er zo langzaam gewerkt dat zelfs een slak er om lacht. Als de moeder zich dan meldde bij de Belastingdienst vertelde die haar: je moet bij CWS zijn.

Ze werd dus van het kastje naar de muur gestuurd, terwijl ze geconfronteerd werd met huisuitzetting. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar kinderen. Vreselijk. Onmenselijk. Walgelijk.

Verplicht betalen

Dat vindt de rechter ook. Die maakte, aldus Trouw, “gehakt van de opstelling van zowel de Belastingdienst, als de CWS. In een nog niet gepubliceerd vonnis” dat in handen is van de krant “stelt de rechter dat de gedupeerde ouder haar schade dusdanig heeft onderbouwd ‘dat redelijkerwijs kan worden aangenomen’ dat er meer schade moet worden vergoed.” En dus moet er iets gebeuren.

Aangezien er spoed bij komt kijken wordt de Belastingdienst verplicht de vrouw een voorschot te geven om drie maanden huur, energiekosten en autokosten te betalen. En het mooiste van deze beslissing? De staat kan niet in hoger beroep. Dit is de beslissing. Punt. Einde debat.

Geweldig natuurlijk dat er eindelijk een rechter is die de Belastingdienst hiertoe dwingt en die het eindelijk opneemt voor een Toeslagenmoeder. Maar hoe kan het in vredesnaam zo zijn dat de Belastingdienst en de Staat het nog laten aankomen op rechtszaken?